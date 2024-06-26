「女韭神」又砍輝達股票？外媒揭方舟週二賣逾3萬股

美股科技股於周二止跌反彈，人工智慧巨頭輝達(Nvidia)漲幅近6.8%。過去被譽為「女股神」、近期績效屢遭調侃成「女韭神」的伍德(Cathie Wood)，旗下方舟投資管理（ARK）在週二賣出了輝達股票，並大買了串流影視設備大廠Roku的股票，而Roku則是Netflix的對手。
國際中心顏得智／綜合報導
根據商業內幕(Business Insider)報導，伍德領導的方舟投資，在美國時間周二，拋售了33,834股輝達股票。交易價值約為430萬美元。然而，當日市場出現大幅波動，輝達股價在週二上漲6.8%，股價來到126.09美元。
輝達在18日一度超車微軟成為全球市值排名第一的公司，隨後歷經數日跌勢盤整，市值一度蒸發逾5000億美元，終於在週二止跌回升。
與此同時，方舟投資管理（ARK）在週二進場串留影視設備大廠Roku的股票，共買了96,465股，交易價值為530萬美元，Roku週二股價不斷震盪，收盤小幅上漲0.35%，股價為54.64美元。
AI浪潮自2023年初席捲全球，伍德（Cathie Wood）創辦的方舟投資（Ark Invest）卻逆市場而行，自2022年第4季以來狂砍輝達持股，在今日以前，總計拋售輝達股票130萬股，錯失至少12億美元（約台幣388億）獲利機會，輝達股價自2022年底至今已漲超過7倍。伍德全力押注的特斯拉，股價則一路滑落。