抗高溫！7-11思樂冰「鳳梨椰椰」新口味 第2杯0元、冰淇淋買2送1
連日體感溫度飆破40度，超商推出夏季消暑優惠，7-11思樂冰聯名臺虎精釀推出「鳳梨椰椰風味」，且7月9日前可搭配冰品抽抽樂，兩杯最低只要0元開喝；還有6月28日起至6月30日，「爽」冰淇淋買2送1。全家則是宣佈即起開賣「能量仙女紅」巨峰葡萄新口味，還有去年熱賣的慢煮焦糖拿鐵回歸，會員單杯特價55元開喝。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11思樂冰首度聯名臺虎精釀，今（26）日起開賣新口味「臺虎鳳梨椰椰風味」，神還原臺虎精釀人氣鳳梨酷樂啤韻味，口味近似經典調酒Piña colada，一口喝下隨時體驗極致渡假風情！並且即起至7月9日，可參與「天天冰品抽抽樂」，會員APP、LINE天天有2次機會優惠券，結帳前也可再抽一次，每天最多5次機會可抽中0元喝。
推薦隱藏「大人的思樂冰」喝法，自6月26日起至7月23日期間至指定門市購買大杯思樂冰不限口味，再搭配指定69元以上小酒，只要100元，小酒品項包含百加得蘭姆酒、傑克丹尼田納西威士忌、絕對伏特加覆盆莓口味、龍舌蘭玫瑰草莓奶酒（酒BAR複合店專賣）等；另也可選購指定89元小酒品項，如龐貝藍鑽特級琴酒、傑克丹尼田納西威士忌（蘋果），組合價格只要120元。
不僅如此，6月28日至6月30日限時三天，最受網友喜愛的「爽」冰淇淋全品項，7-11也祭出任選買2送1優惠，冰友們趕快趁機囤貨起來！
全家則是即起私品茶「能量仙女紅」再推出Red Bull巨峰葡萄風味款，仙女紅茶香甜茶韻完美融合巨峰葡萄濃郁香氣，還能感受氣泡清涼感，是炎炎夏日品飲首選，7月23日前每杯特價89元，任選2杯只要168元，可自由選搭不同風味。
還有去年秋冬熱賣的「慢煮焦糖拿鐵」重磅回歸，以決明子、紅茶延續天然焦香及多層次的濃郁香甜口感，夏天冰冰喝也過癮，原價每杯65元，7/23前會員特價55元，千萬別錯過！