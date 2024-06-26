高雄翰品酒店攜手社企、扶輪社 支持偏鄉小農助星星兒
高雄翰品酒店與侖禾社企以及高雄莘承扶輪社合作推廣公益活動。25日舉辦「力挺智農，同"星"協力記者會」，三方攜手支持偏鄉小農返鄉就業永續生活，也助星星兒有溫暖居所。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，飯店長年重視地方的共生共榮以及對周邊環境與弱勢團體關懷不遺餘力，希望與社區夥伴建立長遠而堅定的關係，透過日常的合作，攜手讓這片土地以及生活在土地上的人們生活更幸福永續。
林俊宇表示，崙禾社企董事長陳梧桐在2011年回到嘉義故鄉，想要振興當地的農村產業， 以蘆筍為高經濟作物努力推廣種植改革有成，於2022年進一步強化生物科技技術，打造蘆纖凍健康食品，以高利潤的產品模式進行銷售，完成農村創生有目共睹。
林俊宇指出，飯店採購當地蘆筍入菜，於包廂推出六道蘆筍料理，包括「蘆筍沙拉、堅果醬蘆筍、白玉蘆筍捲、和風鮑魚搭蘆纖凍、蛤蠣雞湯浸蘆筍、蘆筍鮮蝦撈飯」，以實際行動支持小農。
高雄莘承扶輪社連續三年公益傳愛星星兒，為了讓星星兒有良好的居住所，今年號召許多扶輪友社們，一起共襄盛舉，募款數萬餘元，直接幫助星星兒們。此外，高雄莘承扶輪社在例會場所的選擇以及伴手禮的購買，皆盡可能選擇重視社會共好的企業。