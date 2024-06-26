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柯P轟綠「從不找民眾黨」　林俊憲酸大牌：卓揆兩度拜訪黨團被拒

▲柯文哲不滿民進黨都未找民眾黨商量，林俊憲反諷民眾黨比國民黨大牌，卓揆約了三次才見面。（圖／記者陳明中攝）
▲柯文哲不滿民進黨都未找民眾黨商量，林俊憲反諷民眾黨比國民黨大牌，卓揆約了三次才見面。（圖／記者陳明中攝）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前批評民進黨從不找民眾黨商討法案，更要總統賴清德想想，要當全民總統還是新潮流總統。對此民進黨立委林俊憲表示，柯文哲氣急敗壞的原因是因為民進黨不理他？但遠的不說，行政院長卓榮泰甫上任時，主動去立院拜會各黨團，跟民眾黨團約兩次時間都拒絕，到第三次才見到，「連國民黨都沒這麼大牌！」另提及連黨產大是大非問題都要拿來當籌碼威脅民進黨的話，那就沒得商量，理念和價值，就是是綠白不可能合作的最大分歧。

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林俊憲表示，這下懂了，柯文哲氣急敗壞的原因，是因為民進黨不理他？就陷入焦慮，但遠的不說，上個月院長卓榮泰甫上任，主動去立法院拜訪各黨團，跟民眾黨團約了兩次時間都拒絕，第三次才見到，「連國民黨都沒這麼大牌欸！」

林俊憲說，新國會上任到現在，民眾黨團的立場已經理解的很清楚了，就是一路跟著國民黨，絕不下車。擴權法案這都先不講，畢竟選前就有提，雖不同意但還能理解，可是放水讓國民黨的救國團黨產條款過關、封殺民進黨的立委赴中條款，這又是怎樣？

林俊憲表示，自己身為民進黨資深黨員，要好好正告柯文哲，對民進黨恐怕有些誤解。民進黨有些堅持的價值，是永遠不可能拿上政治談判桌當交換籌碼的。

林俊憲說，如果柯文哲所謂的「商量」，是連黨產這種大是大非問題，都要拿來當籌碼威脅民進黨的話，那很抱歉沒得商量，要保送國民黨就去，讓民意來做最後的裁判官，更強調理念和價值，始終是綠白不可能合作的最大分歧。

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