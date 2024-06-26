若川普勝選　美前國安官員：恐破壞「亞洲穩定」！揭4大可能變數

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車維德認為，川普在第一任任期內，並未完全展現出他激進的外交手腕，但是若川普這次重掌白宮，當初對他造成一些克制的因素將不復存在，川普將更有可能將盟友視為貿易對手，減少美國在全球的軍事參與，與獨裁專制領導人交好，並挑戰迄今為止的亞洲核不擴散原則。
車維德進一步指出，美國的亞洲夥伴需要在國防方面變得更加自力更生，因為美國將成為一個信奉重商主義、利己主義的地區參與者，而不是捍衛民主自由價值的國際秩序維護者。
車維德表示，川普經常認為美國的盟友因為華盛頓提供的國安保障而佔了美國便宜，而那些與美國有貿易順差的夥伴國，往往會被川普視為透過「敲詐方式」在美國經濟上得利。川普不會理所當然地將美國的歷史同盟視為朋友，反而與蒲亭、習近平、金正恩等專制領導人交好。
針對台灣，車維德分析指出，賴清德總統可以稍稍放心，美國國會將繼續支持鞏固台灣的威懾和防禦。川普也對此表達支持，然而，川普的支持並非出於相信台灣是需要支持的民主燈塔，而是因為台灣可以被拿來作為與中國討價還價的籌碼。如果川普在與中國的某些協議中將台灣出賣，任何盟友都可以合理地認為，自己會是下一個被出賣的對象。
車維德預言，川普的外交策略可能會在亞洲造成一系列連鎖反應，包括台日韓澳都會受到影響，這些國家過去與美國合作的國安經貿框架即使獲得延續，也可能僅剩空殼，而讓中國在亞洲的影響力不可避免地增長。