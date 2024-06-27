巴黎奧運前瞻／中華隊睽違36年再戰男子擊劍！陳弈通踏上最高殿堂

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本屆台灣在擊劍項目上，確定斬獲1張奧運門票，為男子鈍劍選手陳弈通。陳弈通現年20歲，從國小三年級開始練擊劍，在2023年的杭州亞運、擊劍世錦賽距離站上頒獎台都只有一步之遙，這也成為他後續努力的最大動力。
歷經一番努力後，陳弈通終於在今年4月巴黎奧運的亞洲及大洋洲區資格賽中拿下冠軍，取得亞洲區男子鈍劍的外卡唯一奧運資格。成為自1984年的李台忠、蔡興祥、1988年的王三財、鄭明祥還有2012年的徐若庭後，中華隊史上第6位前進奧運的擊劍選手。
最重要的是，陳弈通也是中華隊暌違36年後，再有男子擊劍選手登上奧運殿堂。在接受媒體《民視新聞》訪問時，陳弈通表示，對於首次奧運沒有給自己太大壓力，希望好好享受比賽，但也會專注在每一場比賽，盡量爭取好成績。
雙劍迅雷交鋒 挑戰反應極限
參考《中華奧林匹克委員會》的官網，擊劍是由二位選手，分別以手持劍，在規定內技巧地運用劍來進行攻擊或防守的一種技擊運動。在劍種方面，又可以分為鈍劍（又稱花劍、輕劍）、銳劍（又稱重劍）、軍刀（又稱佩劍）三種。
比賽雙方都會穿著規定的服裝，需要用劍尖刺擊對方，並命中在有效部位才算得分。競賽方式又可分為個人賽、團體賽。個人賽的比賽共會有3局，每局3分鐘，合計9分鐘，在規定時間內擊中對方劍數較多者獲勝；團體賽則會有3位選手，1位選手為候補，共分為9場比賽，率先獲得45分者獲勝。