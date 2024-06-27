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巴黎奧運前瞻／中華隊睽違36年再戰男子擊劍！陳弈通踏上最高殿堂

▲男子鈍劍選手陳弈通奪得亞洲區男鈍外卡唯一資格，代表台灣前進2024年巴黎奧運，是台灣睽違36年再有男子擊劍選手挺進奧運。（圖／翻攝自國際擊劍總會粉專）
▲男子鈍劍選手陳弈通奪得亞洲區男鈍外卡唯一資格，代表台灣前進2024年巴黎奧運，是台灣睽違36年再有男子擊劍選手挺進奧運。（圖／翻攝自國際擊劍總會粉專）

記者林之越/綜合報導

距離2024年巴黎奧運開幕倒數1個月，中華英雄們遠征法國的日子在即，《NOWnews》推出奧運倒數系列專題，帶領讀者看熱鬧也懂門道，今（27）日要介紹在亞洲相較冷門的項目「擊劍」。20歲男子鈍劍小將陳弈通，在今年4月獲得奧運門票，不僅是台灣自12年後再度獲得「擊劍」項目的參賽資格，同時也是相隔36年後，中華隊再有擊劍男選手踏上五環殿堂，令人相當期待。

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36年後再戰擊劍項目　陳弈通盼享受過程

本屆台灣在擊劍項目上，確定斬獲1張奧運門票，為男子鈍劍選手陳弈通。陳弈通現年20歲，從國小三年級開始練擊劍，在2023年的杭州亞運、擊劍世錦賽距離站上頒獎台都只有一步之遙，這也成為他後續努力的最大動力。

歷經一番努力後，陳弈通終於在今年4月巴黎奧運的亞洲及大洋洲區資格賽中拿下冠軍，取得亞洲區男子鈍劍的外卡唯一奧運資格。成為自1984年的李台忠、蔡興祥、1988年的王三財、鄭明祥還有2012年的徐若庭後，中華隊史上第6位前進奧運的擊劍選手

最重要的是，陳弈通也是中華隊暌違36年後，再有男子擊劍選手登上奧運殿堂。在接受媒體《民視新聞》訪問時，陳弈通表示，對於首次奧運沒有給自己太大壓力，希望好好享受比賽，但也會專注在每一場比賽，盡量爭取好成績

雙劍迅雷交鋒　挑戰反應極限

參考《中華奧林匹克委員會》的官網，擊劍是由二位選手，分別以手持劍，在規定內技巧地運用劍來進行攻擊或防守的一種技擊運動。在劍種方面，又可以分為鈍劍（又稱花劍、輕劍）、銳劍（又稱重劍）、軍刀（又稱佩劍）三種。

比賽雙方都會穿著規定的服裝，需要用劍尖刺擊對方，並命中在有效部位才算得分。競賽方式又可分為個人賽、團體賽。個人賽的比賽共會有3局，每局3分鐘，合計9分鐘，在規定時間內擊中對方劍數較多者獲勝；團體賽則會有3位選手，1位選手為候補，共分為9場比賽，率先獲得45分者獲勝。

▲男子鈍劍選手陳弈通對於首次踏上奧運舞台，沒有給自己太大壓力，希望好好享受比賽。（圖／翻攝自國際擊劍總會粉專）
▲男子鈍劍選手陳弈通對於首次踏上奧運舞台，沒有給自己太大壓力，希望好好享受比賽。（圖／翻攝自國際擊劍總會粉專）

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