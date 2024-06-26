美股開盤輝達反彈！台積電ADR跟漲　Fed鷹派理事大放鷹

輝達黃仁勳「AI智囊」來自何處？韓媒揭秘：以色列這校畢業生最多

▲美國晶片製造商輝達（Nvidia)挾著AI熱潮，上週一度站上全球市值最高企業的寶座，執行長黃仁勳人氣高漲，被臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）譽為是科技界的泰勒絲（Taylor Swift）。但你知道輝達員工最多是畢業自何處學校嗎？答案是以色列理工學院。（圖／記者陳明中攝，2024.6.8）
▲美國晶片製造商輝達（Nvidia)挾著AI熱潮，上週一度站上全球市值最高企業的寶座，執行長黃仁勳人氣高漲，被臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）譽為是科技界的泰勒絲（Taylor Swift）。但你知道輝達員工最多是畢業自何處學校嗎？答案是以色列理工學院。（圖／記者陳明中攝，2024.6.8）

記者倪浩軒/綜合報導

美國晶片製造商輝達（Nvidia)挾著AI熱潮，上週一度站上全球市值最高企業的寶座，執行長黃仁勳人氣高漲，被臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）譽為是科技界的泰勒絲（Taylor Swift）。但你知道輝達員工最多是畢業自何處學校嗎？韓媒調查發現，輝達員工最多並非來自美國的學校，也非台灣大學，而是以色列理工學院（Technion-Israel Institute of Technology）。

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根據韓媒《朝鮮日報》報導，從求職社群平台領英（LinkedIn）進行分析統計，發現輝達員工的畢業母校人數排名如下：

以色列理工學院（Technion-Israel Institute of Technology）：1119人

美國史丹佛大學（Stanford University）：671人

美國聖荷西州立大學（San Jose State University）：657人

美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）：579人

美國南加州大學（University of Southern California）美國：539人

印度博拉理工學院（Birla Institute of Technology and Science）：537人

以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）：506人

台灣大學（National Taiwan University）：252人

韓國首爾大學（Seoul National University）：54人

韓國高等科學技術學院 （KAIST）：47人

報導指出，之所以有許多輝達員工自以色列理工學院，是因為輝達收購以色列新創企業，吸收了許多以色列人才。蔚山工業學院理事長金道然表示，以色列雖然沒有大企業，但有許多新創企業蓬勃發展。以色列的環境非常適合AI產業，憑藉著強大的技術能力和人才網絡，成為AI產業的中心。

輝達收購以色列新創產業的腳步迄今仍未停止，今年4月以7億美元收購了「Run:ai」，5月又以未公布金額收購了「Deci」，這兩間新創企業都可以幫助AI開發者更有效、更快速地處理數據，讓輝達的「CUDA」生態系更加穩固。

事實上不只輝達，微軟和蘋果也擁有許多來自以色列的人才，英特爾曾收購以色列AI新創企業「Habana Labs」，IBM則是收購了Polar Security，也是來自以色列的新創公司。

▲ 面對聲援巴勒斯坦的示威潮如火如荼，哥大校園內也出現猶太學生，高調展示以色列國旗的情況。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列雖然沒有大企業，但有許多新創企業蓬勃發展。圖為猶太學生在哥大校園揮舞以色列國旗。（圖／美聯社／達志影像）
以色列的新創實力深厚

根據工研院報告，以色列是全球第五大科技新創生態系，且擁有全球密度最高的新創企業和創業投資，此「創業之國」成就來自政府政策、研發與教育品質、文化造就創業家精神和國際創業網路連結等因素，包括ICT產業，農業與食品科技、健康科技、消費零售科技均是以色列的優勢產業，新創生態圈呈現多元發展。

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