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日本小孩班上放屁慘遭欺負！社長發明出「靜音內褲」：沒人會知道

▲有日本企業開發出「靜音內褲」，不但大幅降低放屁音量，甚至還能去除臭味。（圖／翻攝toride官網）
▲有日本企業開發出「靜音內褲」，不但大幅降低放屁音量，甚至還能去除臭味。（圖／翻攝toride官網）

記者潘毅／綜合報導

放屁雖是人體自然的生理反應，但產生聲響與臭氣，總會讓當事人尷尬、旁人難受。不過在節奏緊湊的現代生活中，人們常常會遇到走不開的情況，只能不斷強忍屁意，相當難受。對此，有日本企業社長因此受到啟發，開發出「靜音內褲」，不但大幅降低放屁音量，甚至還能去除臭味，募資也斬獲成功，現在已經開始販售。

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▲日本記者實測普通內褲與靜音內褲的去味力。（圖／翻攝山陽新聞）
▲日本記者實測普通內褲與靜音內褲的去味力。（圖／翻攝山陽新聞）
日本社會太高壓！小朋友班上放屁慘遭欺負

許多民眾在長期高壓的生活，身體都會出現一些小病症，其中最常見的，就是俗稱「腸躁症」（IBS）的疾病，患者會常常出現腹痛、想放屁等病症。在日本岡山縣Toride公司的42歲社長柳井孝文，就有一位家人深受其擾。

▲Toride公司的42歲社長柳井孝文，聽聞朋友的孩子因為放屁而遭嘲笑、欺負，因此決定開發「靜音內褲」。（圖／翻攝山陽新聞）
▲Toride公司的42歲社長柳井孝文，聽聞朋友的孩子因為放屁而遭嘲笑、欺負，因此決定開發「靜音內褲」。（圖／翻攝山陽新聞）
又有一次，柳井社長從朋友口中得知，對方孩子因為在補習班時，忍不住放了一個屁，之後在補習班上慘遭欺負、排擠，這讓他下定決心，要發明一款「靜音內褲」，讓壓抑的日本人，可以在放心在學校、公司甚至是大眾運輸工具上大膽放屁，不再恐慌。

經過一段時間的努力後，Toride公司與其他醫療用品公司合作，成功開發出名叫「Toride Pants」的靜音內褲。

靜音內褲設計大有學問！「關鍵2點」成就放屁自由

靜音內褲「Toride Pants」的外觀看似平凡無奇，但其實裡面設計大有學問，在屁股那一面設計了一個放置除臭袋的空間，將其安裝進去後，這塊凸起區物恰巧就在人的屁股縫上，這樣直接抑制了人放屁時，所產生的振動，進而將放屁聲響從45分貝降低至25分貝，這比冷氣空調的聲音還小。

此外，由於氣體排出時，會經過除臭袋，裡面內含的「活性碳顆粒」，可將臭味的主要來源氨氣進行中和，抑制住了放屁最惹人厭惡的2點後，就能在旁人完全察覺不到異狀的情況下，實現放屁自由。

▲靜音內褲「Toride Pants」的外觀看似平凡無奇，但其實裡面設計大有學問。（圖／翻攝toride官網）
▲靜音內褲「Toride Pants」的外觀看似平凡無奇，但其實裡面設計大有學問。（圖／翻攝toride官網）
放屁問題困擾日本人已久！7年前就曾有「靜音坐墊」

「Toride Pants」目前售價為6000日圓（約新台幣1218元），包含一件內褲以及3個除臭袋供替換，並於今年初就登上makuake募資平台，因為Toride公司想要看看市場反應，設定了30萬日圓的募資目標，讓民眾能以8折優惠，也就是4800日圓（約新台幣974元）購入。

怎料市場反應超乎預期，在6月1日截止之前，有超過250人購買方案，募資金額超過220萬日圓。因此，Toride公司也正式在官網開賣「Toride Pants」，但現在只能用原價購買了。

▲子宮、腹痛、肚子痛、經痛。（示意圖／取自photoAC）
▲許多民眾在現代高壓的生活，身體都會出現一些小病症，其中最常見的就是俗稱「腸躁症」（IBS）的疾病。（示意圖／取自photoAC）
事實上，放屁問題已經困擾日本社會許久，早在7年多之前，另一間Body & Beauty公司 ，就曾開發出「消音坐墊」，當時號稱是「世界首創」，同樣能消除屁聲與氣味，而且到現在都還能買，售價為一個9,350日圓（約新台幣1900元），內部也有濾氣觸媒（2750日圓），同樣要進行替換。

回頭看到這次新開發的「靜音內褲」，適用場景更加的靈活，也有不少買家已經提供了使用心得，大讚「這對上班族來說真的是福音阿」、「原本覺得一條內褲要賣到6000元有點貴，但實際用過後改觀了，所以又多買了一件」、「容易肚子不舒服的我，終於遇上救星了」、「這件內褲在今天開會的時候救了我」。


 

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