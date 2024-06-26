日本橫濱鋼彈要復活了！2025年改在「這裡」限時登場 新動作超帥
到日本橫濱必看的18公尺巨型鋼彈，在今年3月底因「橫濱鋼彈工廠（Yokohama Gundam Factory）」展期結束，已經看不到了。不過今（26）日萬代（Bandai）官方宣布，2025年這尊鋼彈即將復活，地點就在日本的關西大阪，配合萬國博覽會重新登場。
記者潘毅／綜合報導
今（26）日舉辦的「GUNDAM Conference SUMMER 2024」活動中，萬代官方正式宣布，在今年初都還聳立於橫濱的18公尺1:1等身比例RX-78初代鋼彈，經在2025年重新展出，地點就在日本關西的大阪，配合萬國博覽會，展期為2025年4月13日至10月13日。
雖然這次巨型鋼彈展出將不再像橫濱一樣為可動模式，但是會改成擺出帥氣的半跪姿態，右手舉高朝向天空，還會打上美麗燈光特效，包含希望「全世界的人們，可以藉由鋼彈互相連結，並共同思考未來」之涵義。
事實上，這尊18公尺等身比例的初代鋼彈，自2020年12月在橫濱港展出後，就曾吸引無數遊客到場朝聖，還因為太受歡迎，兩度延長展期，最終在今年3月底正式結束展出，還在最後一天有紀念活動，現場聚集超過1500位粉絲，目送這尊傳奇鋼彈，但又有了再見面的機會，也讓世界各地的鋼彈迷得知消息後，也紛紛感動表示，願意為了這尊鋼彈在明年到訪大阪，也成為最佳的萬博宣傳話題。