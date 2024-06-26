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快訊／台灣職籃新時代要誕生了！PLG、T1宣布未來合併為全新聯盟

▲P. LEAGUE+首任會長為張嗣漢，他也宣布未來要合併訊息。（圖／PLG提供）
▲P. LEAGUE+首任會長為張嗣漢，他也宣布未來要合併訊息。（圖／PLG提供）

記者吳政紘/綜合報導

（20:18更新）P. LEAGUE+ 聯盟今日（26日）宣佈，本日上午經聯盟會長張嗣漢先生與六隊代表會議討論，為追求台灣籃球運動永續、正向發展，發表共同決議，PLG與T1兩聯盟共十一支球隊，以今年底開打之2024-25新賽季為目標進行合併張嗣漢表示：「兩聯盟合併後，未來會務將邀集十一隊共同推進與討論，以公平公正的原則共同推進事務，以不辜負社會大眾與球迷的期待。」不過新聯盟的名稱，還有PLG是否會存在，也是目前需要解決的課題之一。新的聯盟名稱未定，但已經有臺北戰神、新北中信特攻、台啤永豐雲豹、臺南台鋼獵鷹和高雄全家海神（以上T1）以及PLG臺北富邦勇士、桃園璞園領航猿、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家、新北國王、高雄17直播鋼鐵人等共11支隊伍。對於新聯盟成立，T1聯盟也發出聲明：「T1聯盟五支球團將積極參與新聯盟的籌設，共同準備全新的2024-25賽季。」

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全新聯盟誕生　PLG、T1終於合併

新北國王董事長王文祥在22日曾提出9隊構想，加上曾考慮過新加坡球隊，只剩富邦勇士跟桃園璞園領航猿並未參加，如今11隊都到齊了，台灣職籃要邁向新時代。

王文祥在日前新北國王奪冠後，就馬上拋出震撼彈，並且提出希望外隊參加，加上本週也出現9隊聯合聲明，但並未署名，因此也讓球迷十分疑惑。

PLG在2020年9月誕生，一開始只有臺北富邦勇士桃園璞園領航猿新竹御頂攻城獅福爾摩沙夢想家等四支球隊，但隔年就增加新北國王、高雄17直播鋼鐵人，成為六隊規模。

T1聯盟則是原本要進軍PLG的中信集團為首，跟高雄全家海神，在2021年後成立，一開始也有四支球隊，其中台中太陽、台啤英熊經過2年經營，分別合併或消失，今年則是加入台新戰神後，T1聯盟為臺北戰神新北中信特攻台啤永豐雲豹臺南台鋼獵鷹高雄全家海神五支球隊。

如今台灣職籃終於要邁向新的時代，等於又回到過去SBL時期，共有完整11隊這樣的狀態，球迷是否會買單，或是有球隊可能會消失，一切也就交給市場機制決定。

P. LEAGUE+ 官方新聞稿如下：

P. LEAGUE+ 聯盟今日（26日）宣佈，本日上午經聯盟會長張嗣漢先生與六隊代表會議討論，為追求台灣籃球運動永續、正向發展，發表共同決議，PLG與T1兩聯盟共十一支球隊，以今年底開打之2024-25新賽季為目標進行合併。

兩聯盟合併後，未來會務將邀集十一隊共同推進與討論，以公平公正的原則共同推進事務，以不辜負社會大眾與球迷的期待。

T1聯盟聲明如下

T1聯盟今日（6月26日）表示，T1聯盟成立以來的使命，為促進台灣籃球運動發展，因而在第一時間即響應台灣職籃新聯盟的號召，以回應廣大球迷的期待。

為了促進國內籃球運動正向發展，共同邁向下一個里程碑，T1聯盟五支球團將積極參與新聯盟的籌設，共同準備全新的2024-25賽季。

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