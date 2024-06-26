快訊／台灣職籃新時代要誕生了！PLG、T1宣布未來合併為全新聯盟

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新北國王董事長王文祥在22日曾提出9隊構想，加上曾考慮過新加坡球隊，只剩富邦勇士跟桃園璞園領航猿並未參加，如今11隊都到齊了，台灣職籃要邁向新時代。
王文祥在日前新北國王奪冠後，就馬上拋出震撼彈，並且提出希望外隊參加，加上本週也出現9隊聯合聲明，但並未署名，因此也讓球迷十分疑惑。
PLG在2020年9月誕生，一開始只有臺北富邦勇士、桃園璞園領航猿、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家等四支球隊，但隔年就增加新北國王、高雄17直播鋼鐵人，成為六隊規模。
T1聯盟則是原本要進軍PLG的中信集團為首，跟高雄全家海神，在2021年後成立，一開始也有四支球隊，其中台中太陽、台啤英熊經過2年經營，分別合併或消失，今年則是加入台新戰神後，T1聯盟為臺北戰神、新北中信特攻、台啤永豐雲豹、臺南台鋼獵鷹和高雄全家海神五支球隊。
如今台灣職籃終於要邁向新的時代，等於又回到過去SBL時期，共有完整11隊這樣的狀態，球迷是否會買單，或是有球隊可能會消失，一切也就交給市場機制決定。
P. LEAGUE+ 官方新聞稿如下：
P. LEAGUE+ 聯盟今日（26日）宣佈，本日上午經聯盟會長張嗣漢先生與六隊代表會議討論，為追求台灣籃球運動永續、正向發展，發表共同決議，PLG與T1兩聯盟共十一支球隊，以今年底開打之2024-25新賽季為目標進行合併。
兩聯盟合併後，未來會務將邀集十一隊共同推進與討論，以公平公正的原則共同推進事務，以不辜負社會大眾與球迷的期待。
T1聯盟聲明如下：
T1聯盟今日（6月26日）表示，T1聯盟成立以來的使命，為促進台灣籃球運動發展，因而在第一時間即響應台灣職籃新聯盟的號召，以回應廣大球迷的期待。
為了促進國內籃球運動正向發展，共同邁向下一個里程碑，T1聯盟五支球團將積極參與新聯盟的籌設，共同準備全新的2024-25賽季。