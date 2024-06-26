流浪貓追虎斑貓！牠到家急喊「夥伴支援」 畫面巨變：召喚地牛？
雖然貓狗的個性比較不相同，但如果家裡有養貓狗的人就會知道，經過長期的相處，貓狗仍然可以變成好朋友、共處一室！近日就有網友分享一段影片，一隻家養的虎斑貓被流浪貓沿路追趕，一路追回家之後立刻叫「支援」，沒想到最後畫面巨變，嚇得流浪貓一溜煙快閃，笑翻不少人。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在微博分享一段影片，只見畫面中一隻家養的虎斑貓被一隻黑色的流浪貓沿路追到家門口，眼看虎斑貓已經被逼到無路可退，只好使出「大叫喊支援」的招式，也許是貓界語言懂對方在表達什麼，黑貓也立刻警戒起來，待在原地沒有動。
原以為會是虎斑貓其他貓夥伴會出面，沒想到畫面巨變，門下的一個寵物通道突然衝出一隻大狗，直接朝向黑貓奔去，還對牠吠叫，由於狗狗體型龐大，木板還發出極大的踩踏聲，連鏡頭都在搖晃，讓黑貓嚇到立刻離開現場，不敢再糾纏虎斑貓。
影片曝光後，不少網友全部被笑翻表示「虎斑貓真的在喊支援！太好笑了」、「黑貓：什麼情況？這你朋友會不會太大隻」、「黑貓：我也沒欺負你，怎麼召喚地牛來了啊？」、「笑死我了，畫面巨變耶，結局好意外」、「夥伴援軍太強大，黑貓真的被嚇壞了」、「最喜歡貓狗和平相處了www。」