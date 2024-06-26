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巴黎奧運羽球賽程出爐！戴資穎最後一舞拚首金　預計排第三種子

▲台灣羽球一姐戴資穎，今年即將迎來選手生涯最後一年，如果在巴黎奧運順利過關斬將，預計8月5日下午拚奧運生涯首金。（圖／記者朱永強攝）
▲台灣羽球一姐戴資穎，今年即將迎來選手生涯最後一年，如果在巴黎奧運順利過關斬將，預計8月5日下午拚奧運生涯首金。（圖／記者朱永強攝）

記者路皓惟/綜合報導

隨著巴黎奧運進入倒數30天，官方正式公布各項運動種類項目的賽程表，其中備受矚目的台灣羽球一姐「小戴」戴資穎將迎來最後一舞，如果順利打進金牌戰，將於台北時間8月5日下午4點55分力拚奧運生涯首面金牌。

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戴資穎奧運最後一舞　8月5日爭女單金牌

巴黎奧運羽球比賽將在拉夏貝爾門體育館進行，7月27日至8月1日進行單打小組賽，至於女單16強賽和8強賽將分別在8月2日和3日舉行，8月4日進行4強，最終金牌戰安排在8月5日台北時間下午4點55分舉行。

奧運羽球在1988年漢城奧運首度成為表演項目，並於1992年巴塞隆納奧運成為正式項目，中華羽球隊至今參加7屆奧運，累計拿下1金1銀，兩面獎牌都是在上屆東京奧運拿下，其中黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋為台灣打下奧運羽球首金，而戴資穎在女單拿下銀牌，也寫下奧運我國女子單打最佳成績。

歷屆奧運獎牌榜，中國以20金排名第一，印尼8金位居第二、韓國6金排名第三。今年中國好手陳雨菲將力拚衛冕，戴資穎能否報東京奧運之仇，以金牌完美告別生涯，值得期待。

戴資穎第三種子參戰　周天成也有望獲種子

根據目前世界排名，韓國選手安洗瑩以11萬3217分名列第一，中國陳雨菲以10萬4282分排名第二，戴資穎以9萬2221分排第三，西班牙瑪琳（Carolina Marín）積分9萬1936分位居第四。

巴黎奧運羽球種子選手將根據7月9日公布的世界排名決定，戴資穎預計將以第三種子身份參賽；至於男單方面，周天成目前世界排名第12，也有機會取得巴黎奧運男單種子席位。
 

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