00940公告首次配息0.05元　年化配息率6%、7/10最後買進日

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對00940首次預估配息公告，元大投信說明，00940可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，其中股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳，資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。
以00940目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，而00940至6月26日收盤淨值為10.23元，若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定，投資人可持續留意。
若已實現資本利得暫不配發，亦會持續留於ETF帳上，計算於每日淨值之內，投資人權益不受影響，並於每月收益分配評價時依當下淨值狀況進行評估。隨台股持續挑戰新高，依證交所公告至5月底數據，大盤殖利率為2.66%，而高股息ETF聚焦投資高股息個股，從指數選股角度持續具股息優勢，且00940為月初發放配息設計，與多數月中發放配息的季配息、月配息ETF進行搭配，可望達到雙周領息效果。
元大投信提醒，投資高股息ETF應謹慎評估價格波動及配息金額變動風險，台股大盤於2023年大漲26.8%，今年以來至6月26日再上漲28.2%，須留意台股與國際股市連動度高，遭遇利空事件可能出現波動，惟歷史經驗顯示具備回復韌性，持續投入可望創造微笑曲線；同時，ETF各次實際配息金額依收益分配公告而定，亦可能受市場變化影響而低於或超過前期，建議謹慎規劃資金投入策略。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。