高雄第2季開發區土地標售逾30億　標脫率70%

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高雄大學區段徵收區，推出2筆土地，共有9標封參與投標，全部標脫，其中1筆第三種商業區土地，面積約706坪，臨大學10街及大學27街，有8標封參與投標，以 10億7169萬餘元標脫，溢價率129.44％，每坪標脫價為151.7萬餘元；另1筆為住宅區土地，位於大學28街，以每坪約29.5萬元標脫。
中都重劃區推出2標4筆土地，其中1標2筆住宅區土地臨九如三路及德勝街，面積約133坪，因面對中都溼地公園，擁有景觀第一排優勢，共有10 標封參與投標，為本次投標封數最多者，以總價 1億2261萬餘元標脫，溢價率35.78 ％，每坪標脫價約92萬元。
第92期市地重劃區，距國道10號仁武交流道及仁武產業園區僅數百公尺，本季在文安一街推出1筆住宅區土地，面積約2292坪，以9億9969萬餘元標脫，溢價率64.26％，每坪標脫價 43.6萬元；另林園農地重劃區各推出1筆土地，亦順利標脫。
綜觀本次標售結果，本季開發區土地推出10標12 筆土地，標脫7標8筆土地，共吸引37 標封參與投標，其中1標因保證金支票與規定未合，致未標脫，另外中都重劃區1標2筆土地及湖內農地重劃區小面積土地無人參與投標外，其餘土地全部標脫，顯見大高雄開發區土地，因公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，深獲投標人肯定。
地政局標售開發區土地，所得價款依法應撥充實施平均地權基金，並依中央與地方相關預算法規編列平均地權基金繳庫，市府再運用繳庫盈餘投入各項市政建設，作為興辦公共福利事業、闢建公共設施等之用，讓全體市民共享土地開發之成果。