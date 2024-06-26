杜絕軍火商掮客！台灣國際造船公司召開股東常會

台灣國際造船公司於今(26)日，在該公司行政大樓大禮堂，召開113年股東常會，會中通過營業報告書、財務報告承認案，以及112年度虧損撥補案，並針對股東郭璽在會議前及會場中發放陳情書，所提營運部分，該公司副總經理兼發言人周志明當場已即刻回應澄清，並提出正確數據佐證以昭公信，且作成決議杜絕軍火商掮客。
記者黃守作／高雄報導
台灣國際造船公司113年股東常會，是由董事長鄭文隆主持，有該公司董事、股東，以及總經理魏正賜、副總經理周志明等人與會。
台灣國際造船公司113年股東常會，會中通過營業報告書、財務報告承認案，以及112年度虧損撥補案，股東發言踴躍，股東郭璽在會議前及會場中發放陳情書，籲政府單位能換個認真經營的管理人才，讓台船能轉虧為盈。
台灣國際造船公司董事長鄭文隆在股東常會，也作成3項決議，包括1.眾所矚目的大吊車更新案，台灣國際造船公司將遵照董事會決議，朝向由台船公司自建方式規畫執行。
2.關於潛艦案的後續艦規劃，該公司將遵照國家政策，以國家最大利益為依歸，並杜絕任何軍火商掮客蠢蠢欲動，欲從中介入巧取豪奪人民納稅錢。
3.針對股東郭璽近日直播及在會議前及會場中發放陳情書，所作言行及涉及種種人身、人格抹黑攻擊字眼，顯然已超出言論自由範疇，該公司已蒐證完畢，近期將委由律師正式提告。