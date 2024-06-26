環境素養及行動力！中鋼碳素化學獲環境部國家環境教育獎優等

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環境部部長彭啟明表示，國家環境教育獎民營事業組，是由全國各企業報名角逐，共頒發1名特優獎及5名優等獎，該獎項主要是環境部為表揚全國自然人、機關(構)、事業、學校、法人或非法人團體從事環境教育工作績效優良者，以及擴大獲獎者的影響力，鼓勵他人學習環境教育技能、增進環境教育之知識、採取環境教育之行動、善盡企業社會之責任，共同投入環境教育領域的最高榮譽。
中鋼碳素化學公司董事長謝文榮指出，中碳公司以中鋼集團的碳中和政策為主軸，並以實際行動實踐綠色製造與生活，為能使節能減碳工作與環境教育接軌，於中碳公司治理及永續委員會永續環境發展小組設立環境教育編組，透過公司環保活動由內而外將節能、減碳、減廢及環保等觀念向外發散，推廣至眷屬、工業區廠商、鄰近學校、社區村里等，並將減碳，固碳，碳轉化等議題，帶入公司的環境教育課程，在辦理每項活動的過程中，強調永續環境與人之間的關係，讓環境教育帶入ESG的發展沿革，讓環境素養及行動力，浸潤中碳公司所有利害關係者。
謝文榮並指出，中碳公司此次的獲獎，是肯定更是期許，該公司承諾未來將持續精進環境教育的扎根工作及提升影響力，將結合淨零、綠色生活相關課程，與週邊鄰近及偏鄉學校建立教學管道，達到環境教育廣泛扎根的目標，正確宣導節能減碳作為，期能在工作、生活、教學等各面向，傳達環境教育意涵，善盡企業社會責任。