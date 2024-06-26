PLG、T1決定合併！籃協樂觀其成 張承中說明第三聯盟、名稱問題
P. LEAGUE+ 聯盟今（26）日宣佈將會跟Ｔ1聯盟朝合併方向邁進，目標是在2024-25新賽季正式開始。籃協副秘書長張承中對此表示：「兩聯盟坐下來往這方向來談，這是很好的事情，我們都支持。」
記者路皓惟/台北報導
針對先前籃協不支持成立第三聯盟的立場，張承中進一步說明：「當時不希望有第三聯盟的想法，是因為考量到台灣市場不大，多個聯盟對籃球環境並不健康，也不希望聯盟之間惡性競爭，所以我們過去不支持第三聯盟的成立。」
合併後的聯盟名稱將成為關注焦點，張承中表示：「不管是PLG吸收T1，還是T1吸收PLG，或者是兩個聯盟合併後使用新名稱，需要給他們一些空間去談，無論最終使用哪個名稱，我們都覺得不錯，這取決於他們如何協商。」
張承中補充道：「無論是用什麼名稱為主體，以及用公司制或協會的形式，我們可以不需要這麼急，讓他們自行去討論。」
張承中指出，籃協的角色不會改變，兩個聯盟的合併對籃球產業是好事，不管對球員來說，還是整個規則，都是一致的。
他強調，雖然聯盟合併還有很多細節需要處理，但籃協抱持樂觀態度，「合併後還有一段路要走，但我們樂觀其成。」