麋先生才入圍金曲獎！9月首攻蛋 憶成員拍MV「整隻腳插入鐵釘」
金曲樂團麋先生今年以新專輯《都是浪漫害的》第3度獲得金曲獎肯定，入圍最佳樂團獎，再一次證明他們的音樂實力，近期喜事連連的麋先生宣布展開「麋先生〈馬戲團運動 CircUs〉世界巡迴演唱會」，9月21日首度登上台北小巨蛋，昨（25）日公開改編2013年〈馬戲團運動〉的演唱會主題曲〈馬戲團運動2024CircUs〉，再為歌迷獻上一大驚喜。
記者楊穎軒／綜合報導
〈馬戲團運動2024CircUs〉MV以簡單場景搭配俐落的剪輯節奏，精彩呈現5位團員的表演姿態，拍攝MV的過程中，也喚起團員們11年前的回憶，主唱聖皓憶起當年在廢墟場景拍攝原版〈馬戲團運動〉MV時，貝斯手以諾不小心被釘子刺到、整隻腳都插下去，嚇壞現場所有人，索性以諾及時去醫院打了破傷風，沒有造成嚴重的影響，不過這段驚險的插曲至今仍令他們十分難忘。
鼓手逸凡則提及〈馬戲團運動〉第一個釋出的「Band Rehearsal」版MV，想起當時經常跑到學校練團室的5人，以及曾經幫助他們完成作品的朋友們，包括負責剪輯影片的朋友扛著電腦到喆安家的畫面都還歷歷在目，麋先生感慨表示：「其實很感動，當時沒有想過未來有一天會再重新製作〈馬戲團運動〉，完成這首歌的過程中很多畫面跟回憶都會浮現，感受真的很特別。」
麋先生將於9月21日首度踏上台北小巨蛋，舉辦「麋先生〈馬戲團運動 CircUs〉世界巡迴演唱會」，門票於7月6日在拓元售票系統正式開賣，而《都是浪漫害的》巡演將在7月27日前進香港舉辦最終場演出，除了專場演出，他們也將在7月4日於2024花蓮夏戀嘉年華表演，隔天於高雄啤酒音樂節獻唱。