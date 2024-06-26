吳慷仁「激戰12小時」嗨不停！金馬影帝苦喊：進入聖人模式
電影《破浪男女》今（26）日舉行首映記者會，導演楊雅喆率領影帝吳慷仁、劉主平、梁湘華、柯煒林出席受訪。楊雅喆透露「金馬影帝」吳慷仁、劉主平與另一特約演員的「3P床戲」從早上8點拍到下午3點，整整12小時激戰不停，令吳慷仁苦笑喊：「跟以緹演就是進入聖人模式。」
記者黃雅琪／台北報導
吳慷仁表示這幾年感情關係很穩定，但對於過往戀情有些遺憾：「但過去可能有過小小遺憾，覺得初戀不是太完整，大多數初戀都是分手的莫名其妙。」他自嘲國中時期，曾幫好朋友送禮物或情書給自己也喜歡的人，承認當時雄性競爭力偏低。
柯煒林表示，媽媽跟外婆都有來台灣看首映，至於電影尺度很大會不會有些擔心家人看見，他直說：「為什麼要害羞？這是很美、很好的故事，只是把性放裡面，感覺很認真、很誠實地。」還透露自己的小阿姨超喜歡吳慷仁，今天特別來要和他合照。
梁湘華的姊姊在台中已經搶先看過電影，今晚妹妹還有大學同學會一起來，笑說媽媽也是吳慷仁的粉絲：「我還沒邀媽媽，怕她會『牙』（發作）起來！」吳慷仁聽了很無奈的說：「現在都這樣，大多數都是媽媽是跟我同年的，就連我在香港拍戲，年輕演員說很喜歡《下一站，幸福》，我問說看的時候幾歲，他說『8歲』。」