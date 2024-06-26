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邊佑錫爆女友傳聞！疑熱戀10萬網美遭網友打臉　女方不忍回應了

▲邊佑錫今（26）日爆出熱戀傳聞，對象是擁有10萬粉絲的女網紅，不過疑點重重，粉絲不僅馬上推翻謠言，就連女方都出面證實兩人並非情侶關係。（圖／IG byeonwooseok）
▲邊佑錫今（26）日爆出熱戀傳聞，對象是擁有10萬粉絲的女網紅，不過疑點重重，粉絲不僅馬上推翻謠言，就連女方都出面證實兩人並非情侶關係。（圖／IG byeonwooseok）

記者施以慧／綜合報導

南韓男星邊佑錫今年因為參演戲劇《背著善宰跑》而爆紅，日前來台開見面會還刮起「邊佑錫旋風」，攻佔娛樂新聞版面，可見他的高人氣。事實上，邊佑錫不僅擁有身高190.3公分的完美比例，還擁有精緻又帥氣的五官，被封為男神是實至名歸。不過近日網路上卻瘋傳邊佑錫疑似戀愛的照片，對象疑似是擁有10萬粉絲追蹤的網紅，引起粉絲關注，不過隨後這些證據也都一一遭到打臉，該名女網紅出面喊冤，表示自己與邊佑錫並非情侶關係。

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今（26）日，「背著善宰跑男主邊佑錫疑似戀愛」關鍵字衝上熱搜，讓不少粉絲驚呆，還有網友曬出多張兩人IG上的照片截圖，指出邊佑錫與該名女網紅有多張照片背景相同，包含像是健身房、咖啡廳等，就連穿搭風格都非常相當，網友甚至造謠兩人正在熱戀中，透露邊佑錫雖沒有和女方同框，不過兩人擁有許多「情侶小物」，讓不少粉絲心碎，不過該名女網紅則是現身說法，坦言自己目前並沒有男友，否認戀愛傳言。

▲邊佑錫戀愛的傳言被粉絲戳破。（圖／翻攝自微博）
▲邊佑錫戀愛的傳言被粉絲戳破。（圖／翻攝自微博）
事實上，兩人並無所謂的「情侶小物」，所以許多網友仍抱持懷疑態度。而細心的粉絲則是找出線索，並打臉造謠的網友，表示邊佑錫打卡的地點都是熱門景點，加上兩人拍照的背景陳設有些微不同，因此不願相信男神戀愛的傳言，「現在在造謠真的只要一張嘴」、「在那扒了半天同款自行車，結果是首爾的共享單車，我要笑死」、「漏洞百出的爆料也有人信」、「劇都播完了，男主角愛跟誰在一起都沒差，為何硬要黑他」、「我也要跟著邊邊去踩點，之後就換我被爆料嫂子了。」

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