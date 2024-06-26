美大選辯論為何換人辦？40年主辦方堅守一原則　川、拜都有意見

美國總統大選的第一場電視辯論將於台灣時間6月28日星期五上午9點舉行，這次大選有別以往是由《美國有線電視新聞網》（CNN）主辦，而非有著40年主辦經驗的總統辯論委員會，至於為何這個非黨派團體會失去辦理第一場辯論會的資格，主要原因還是來自於民主、共和兩黨都希望提前舉行辯論，但總統辯論委員會卻堅持不為所動。
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為此，兩名候選人選擇直接和CNN達成協議，將於美東時間週四（6/27）晚間舉行首場總統候選人電視辯論，地點則選在位於喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）的CNN攝影棚，而CNN將於旗下多個電視頻道如CNN、CNN International、CNN Max，以及網路平台如官網、官方Youtube平台等進行直播，同時也以公共服務為由，在某些條件下提供其他頻道直播這場辯論的機會，不過畫面必須打上CNN的標誌，且禁止外部評論。
總統辯論委員會（CPD）成立於1987年，在此之前美國總統第一次候選人電視辯論始於1960年的尼克森與甘迺迪，直到CPD成立後才逐漸成為常態。CPD唯一工作就是每四年舉行一次一共三場的總統辯論會。每場辯論時間為90分鐘，以每15分鐘為單位分成六個時段，但今年拜登已表明不會參加由CPD主辦的9月辯論會，這使CNN能夠安排第一場辯論，至於另一場辯論則將由ABC新聞網在9月主辦和轉播。
川普陣營同樣不滿CPD，這是因為2020年的一場辯論因川普感染新冠疫情未能舉行，再加上該場辯論的主持人多年前曾在拜登辦公室實習過，遭川普陣營抨擊該委員會「有偏見」；CPD堅持9月舉行辯論的另一個理由則是為了讓獨立參選人有充裕時間累積選票，取得參與辯論的門票，以今年來說，如果小羅伯甘迺迪（RFK Jr.）民調能達15%，就也可以參加這場辯論。
不過這並不代表川普陣營就對CNN沒有任何意見，川普發言人李威特（Karoline Leavitt）24日接受CNN直播節目專訪時，就對本次辯論會主持人、CNN資深主播塔珀（Jake Tapper）與巴什（Dana Bash）進行批評，稱兩人立場鮮明、可能偏頗拜登，竟在現場和節目主持人杭特（Kasie Hunt）大吵導致直播現場遭中斷。