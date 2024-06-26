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海洋無障礙！海委會攜手地方政府邀身心障礙朋友探索海洋

▲「海洋有愛 親海無礙」系列活動，透過揚帆儀式揭開序幕。（圖／海委會提供）
▲「海洋有愛 親海無礙」系列活動，透過揚帆儀式揭開序幕。（圖／海委會提供）

記者陳美嘉／高雄報導

海洋委員會為鼓勵身心障礙朋友走出戶外，體驗各類海洋活動，今年特別與基隆、雲林、高雄及臺東等四縣市政府合作，共同規劃「海洋有愛 親海無礙」系列活動，今(26)日舉辦聯合記者會，透過揚帆儀式一同為「海洋無障礙」系列活動揭開序幕。

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記者會一開始由伊甸基金會的輪椅舞團擔任開場嘉賓，身心障礙舞者突破身體的限制，操作著輪椅隨著音樂舞動，也呼應了海委會「有愛無礙」的計畫目的。接下來由臺灣身心障礙潛水協會理事長陳克誠分享他們10年來推動身障者參與潛水活動的經驗及紀錄影片。現場並由合作縣市展示沙灘輪椅、SUP龍舟等專門為身心障礙民眾設計的海上活動體驗設備，並說明後續活動規劃。

▲海洋委員會與四縣市政府合作，共同規劃「海洋有愛 親海無礙」系列活動，活動現場大合照。（圖／海委會提供）
▲海洋委員會與四縣市政府合作，共同規劃「海洋有愛 親海無礙」系列活動，活動現場大合照。（圖／海委會提供）
海委會副主委吳美紅表示，為依循賴總統520談話重點方向，鼓勵國人探索海洋，豐富海洋生活，同時倡導身障者「平權」觀念，此次透過身障者無礙親水活動的倡議，希能結合涉海部會及地方政府，共同建構更便利及無障礙的親水環境，傳達本會推動「海洋無障礙」理念。

海洋委員會今（113）年在主委管碧玲的政策支持下，特別策劃身心障礙的海洋教育活動，並著手研擬海洋身障平權的制度，另外更補助基隆、雲林、臺東等縣市政府及中華民國水中運動協會攜手推動相關計畫，逐步打破空間的藩籬，營造友善且安全的水域環境，將海洋的美好不分族群、不分年齡傳遞給國人。

▲海洋委員會副主委吳美紅致詞。（圖／海委會提供）
▲海洋委員會副主委吳美紅致詞。（圖／海委會提供）
吳美紅進一步表示，6月份起將串聯本次合作的縣(市)政府於北、中、南、東各地展開一系列無障礙親海活動，每一場次都有其特色，各場活動資訊可由共同文宣上的QR code獲取，希望透過系列計畫的推動能推升身心障礙族群的權益，並引領民眾探索海洋，創造更多美好的生活體驗。

各縣市政府也在會場內設置了展示區，展示各地的無障礙親水設施及相關文宣，並派員進行導覽，讓與會者深入了解推動無障礙親水環境的努力和成效。海洋委員會希望透過系列活動的成功舉辦，不僅提高社會對身障者平權及無障礙親水活動的關注，也展示各地政府及相關協會在推動「海洋無障礙」的決心與努力。

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