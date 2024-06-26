海洋無障礙！海委會攜手地方政府邀身心障礙朋友探索海洋

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海委會副主委吳美紅表示，為依循賴總統520談話重點方向，鼓勵國人探索海洋，豐富海洋生活，同時倡導身障者「平權」觀念，此次透過身障者無礙親水活動的倡議，希能結合涉海部會及地方政府，共同建構更便利及無障礙的親水環境，傳達本會推動「海洋無障礙」理念。
海洋委員會今（113）年在主委管碧玲的政策支持下，特別策劃身心障礙的海洋教育活動，並著手研擬海洋身障平權的制度，另外更補助基隆、雲林、臺東等縣市政府及中華民國水中運動協會攜手推動相關計畫，逐步打破空間的藩籬，營造友善且安全的水域環境，將海洋的美好不分族群、不分年齡傳遞給國人。
吳美紅進一步表示，6月份起將串聯本次合作的縣(市)政府於北、中、南、東各地展開一系列無障礙親海活動，每一場次都有其特色，各場活動資訊可由共同文宣上的QR code獲取，希望透過系列計畫的推動能推升身心障礙族群的權益，並引領民眾探索海洋，創造更多美好的生活體驗。
各縣市政府也在會場內設置了展示區，展示各地的無障礙親水設施及相關文宣，並派員進行導覽，讓與會者深入了解推動無障礙親水環境的努力和成效。海洋委員會希望透過系列活動的成功舉辦，不僅提高社會對身障者平權及無障礙親水活動的關注，也展示各地政府及相關協會在推動「海洋無障礙」的決心與努力。