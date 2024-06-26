台灣「低調職業」月薪6萬！每天僅上班2小時　工作內容眾不敢應徵

好心女餵瘦弱小狐狸！隔天後院變「家族聚會」　牠淚汪汪：瞞不住

▲國外有位善心女子，在自家後院餵食了一隻小狐狸，卻成為一段奇緣的開端。（圖／tiktok@shazzababie）
▲國外有位善心女子，在自家後院餵食了一隻小狐狸，卻成為一段奇緣的開端。（圖／tiktok@shazzababie）

記者潘毅／綜合報導

好康道相報不只人類懂，連狐狸都知道！國外有位善心女子，去年初目睹了自家後院出現了一隻臉部受傷的小狐狸，讓她相當不捨，索性拿出一些生肉塊進行餵食，沒想到隔天一大早，卻發現自家後院變「家族聚會地」，狐狸家族直接報到，帶頭的小狐狸還淚汪汪的，彷彿在說：「瞞不住了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
@shazzababieSaturday Morning breakfast club... my little cub was back in again last night.. still not got a name though... We have blue skies in Scotland so I'm going to sit out later and relax.. whatever you do have a brilliant day #foxesoftiktok #fox #wildanimals #animals #foxy #foxesofinstagram #catsoftiktok #chicken #chickenwings #breakfast

♬ original sound - Shazzababie
國外一位熱愛動物的善心女子雪倫（Sharon Hughes）家裡不但養狗又養貓，平時她也熱衷於動物的救援活動。而在2023年初的某天晚上，她發現自家後院有一隻臉部受傷的小狐狸，正在躡手躡腳的移動中，而這一幕全部被家中的貓咪發現，也讓雪倫注意到後院的異狀。

▲當雪倫餵食過一次後，自家後院就成為狐狸家族的吃到飽餐廳。（圖／tiktok@shazzababie）
▲當雪倫餵食過一次後，自家後院就成為狐狸家族的吃到飽餐廳。（圖／tiktok@shazzababie）
而當雪倫看到了小狐狸臉部的傷口後，也相當不忍心，拿出了家中的生肉味給小狐狸，希望足夠的營養讓牠臉上的傷口能趕緊復原，還順便幫小狐狸取名為Greta，更暗自希望能在隔天繼續看到牠。

沒想到隔天早上一到，後院的騷動聲卻異常的多，雪倫走到後院玻璃門前一看，才發現整個狐狸家族都來了，將近10隻的狐狸，都因為Greta的情報而來到雪倫家後院。

▲受傷的Greta也在經過6個禮拜後，傷口順利痊癒。（圖／FB@Foxangelsfoundation）
▲受傷的Greta也在經過6個禮拜後，傷口順利痊癒。（圖／FB@Foxangelsfoundation）
熱愛動物的雪倫自然不會虧待這些小傢伙，常常提供生肉、雞翅等食物給狐狸們補充營養，受傷的Greta也在經過6個禮拜後，傷口順利痊癒，但是直到今天，狐狸家族依然天天到雪倫家後院報到，而雪倫也樂此不疲。不過還是要呼籲其他民眾，盡量不要餵食野生動物，避免影響到牠們在野外謀生的本能。
 

柴犬咬死大湖公園綠頭鴨！北市動保處出手了　飼主「最重罰30萬」

天氣熱翻了！台灣黑熊波比「爽泡冷水澡」　舒服到歪頭還不忘上工

日本小孩班上放屁慘遭欺負！社長發明出「靜音內褲」：沒人會知道

逛小北百貨找不到商品！店員突廣播「蹲下」　3萬人驚豔：這太神

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生