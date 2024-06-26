好心女餵瘦弱小狐狸！隔天後院變「家族聚會」　牠淚汪汪：瞞不住

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國外一位熱愛動物的善心女子雪倫（Sharon Hughes）家裡不但養狗又養貓，平時她也熱衷於動物的救援活動。而在2023年初的某天晚上，她發現自家後院有一隻臉部受傷的小狐狸，正在躡手躡腳的移動中，而這一幕全部被家中的貓咪發現，也讓雪倫注意到後院的異狀。
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而當雪倫看到了小狐狸臉部的傷口後，也相當不忍心，拿出了家中的生肉味給小狐狸，希望足夠的營養讓牠臉上的傷口能趕緊復原，還順便幫小狐狸取名為Greta，更暗自希望能在隔天繼續看到牠。
沒想到隔天早上一到，後院的騷動聲卻異常的多，雪倫走到後院玻璃門前一看，才發現整個狐狸家族都來了，將近10隻的狐狸，都因為Greta的情報而來到雪倫家後院。
熱愛動物的雪倫自然不會虧待這些小傢伙，常常提供生肉、雞翅等食物給狐狸們補充營養，受傷的Greta也在經過6個禮拜後，傷口順利痊癒，但是直到今天，狐狸家族依然天天到雪倫家後院報到，而雪倫也樂此不疲。不過還是要呼籲其他民眾，盡量不要餵食野生動物，避免影響到牠們在野外謀生的本能。