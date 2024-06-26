「海漂豬屍」驗出非洲豬瘟陽性！即起至7/1 禁金門豬肉製品輸台
非洲豬瘟中央災害應變中心今（26）日表示，農業部動植物防疫檢疫署於6月22日中午接獲海巡署第12巡防區通報，於烈嶼青岐岸際沙灘發現1隻豬隻屍體，經金門縣動植物防疫所派員趕赴現場了解並採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，同時對周邊區域澈底消毒，檢體則送農業部獸醫研究所檢驗。 相關檢體經獸醫所以聚合酶鏈反應（PCR）檢測結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，且經病毒P72與P54基因片段序列比對，與去(112)年12月18日自中國大陸入境旅客違規攜帶香脆腸中所檢出之基因重組型非洲豬瘟病毒（即第1與第2基因型重組之病毒）一致。
記者林莞茜／綜合報導
應變中心指出，由於金門縣地理位置非常接近中國大陸福建省及廈門市，且臨近九龍江等出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸。因應本次個案，金門縣政府不敢大意，已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械執行澈底消毒。
應變中心指出，因應海漂豬檢出非洲豬瘟陽性，金門縣防疫所即依程序派員對發現地點半徑10公里內養豬場（計13場）進行訪視，各場豬隻健康狀況良好，未發現異常情形。鑒於金門地區連結大金及小金地區之金門大橋已經開通，為確保整體產業安全，農業部依動物傳染病防治條例第28條規定公告，暫停金門縣豬隻及其產品輸往臺灣及其他離島，至少1週無疫情發生，方可解除管制。目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例（含本案例）共18例（金門縣15例，連江縣2例及新北市1例）。
應變中心也呼籲，最近亞洲地區非洲豬瘟疫情仍屬嚴峻，國人實不可輕忽，將持續透過跨部會合作機制強化邊境各項防檢疫工作，提醒國人至國外旅遊切勿攜帶動植物產品返臺，以免受罰，同時也籲請養豬農友自主落實豬場人、車（含運豬車、飼料車、化製車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，維護豬隻健康及財產安全，共同防堵非洲豬瘟入侵。