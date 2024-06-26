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拜登川普大辯論將登場！美媒整理賽前「5大觀戰重點」

▲美國總統拜登及前總統川普將於本週四晚上（台灣時間週五早上）進行首場辯論。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登及前總統川普將於本週四晚上（台灣時間週五早上）進行首場辯論。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

2024美國總統大選首場電視辯論將在美國時間週四（6/27）晚間(台灣時間週五早上)登場，儘管民主黨現任總統拜登和共和黨前總統川普兩人都不受到美國民眾歡迎，這場對決仍成為全美乃至於全球關注焦點，美媒在這場辯論大秀前，率先整理出五大觀戰重點。

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根據美國廣播公司(ABC)報導，這場總統大選電視辯論在6月舉行，創下史上最早紀錄，這點並不尋常，且拜登和川普兩人都將同時捍衛自己過去入主白宮時期政績，實為少見；同時，主辦單位CNN可在候選人時間到點時，立刻將麥克風靜音，現場也不會有觀眾。

ABC整理出這場辯論的5大觀戰重點，首先是「辯論過程中是否有失誤或一拳擊倒對手的契機」，ABC提到，過往選民在11月投票時，早已將辯論的大部分內容遺忘，但若一個失言，或是能有如1984年的雷根一拳擊倒對手的發言，都將能貫穿整個選戰，在周四的這場辯論，大家將特別關注在這點上。拜登和川普的心智狀態備受考驗。一名資深的共和黨政策策略師表示，拜登將不能在談話中結巴，也不能突然語無倫次，因為只要搞砸一次，將永遠流傳。

第二則是兩人的「角色和策略」，拜登不斷將川普視為對民主的威脅，包含煽動國會攻擊事件中所扮演的角色，以及川普曾說上任第一天就要成為獨裁者等等，近期也開始強調川普是個重罪罪犯；另一方面，川普始終關注拜登的年齡問題，也將拜登扣上「犯罪家族頭目」名號，理由是拜登的兒子杭特因槍枝問題被判刑。此外，川普也被預期會盡可能地談論通膨議題。

接著是辯論過程中的「進攻和防守」，傳統上，總統連任競選的辯論特點，是捍衛自己在白宮的紀錄，但現在兩名候選人都曾有白宮任期，因此尚不清楚兩人是否能夠抓緊攻擊點，然而，雙方已投入數百萬美金在廣告中，藉由廣告打擊對手的執政紀錄。

第四點則是辯論的「時間點較早」，六月就辯論對於總統大選來說是異常地早，這場辯論可能因不斷變化的議題，在印象上從選民的腦海中消失。然而，亦有政治策略師認為，這場辯論的時間點，有機會在選民真正開始關注選戰之前，為兩人的競選定下基調，川普可能會試圖從中尋找給拜登致命一擊的機會。

最後是「新型態的辯論形式將對誰產生幫助」，由於雙方團隊皆同意，當候選人未回答問題時，麥克風將會關閉，也不會有觀眾在場歡呼或嘲笑；在兩黨人士看來，新規則將剝奪川普取悅觀眾或干擾的能力，進而對拜登有利；不過，共和黨方面有不同看法，認為限制插話至少可讓川普看起來不那麼像一個惡霸

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