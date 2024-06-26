拜登川普大辯論將登場！美媒整理賽前「5大觀戰重點」

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ABC整理出這場辯論的5大觀戰重點，首先是「辯論過程中是否有失誤或一拳擊倒對手的契機」，ABC提到，過往選民在11月投票時，早已將辯論的大部分內容遺忘，但若一個失言，或是能有如1984年的雷根一拳擊倒對手的發言，都將能貫穿整個選戰，在周四的這場辯論，大家將特別關注在這點上。拜登和川普的心智狀態備受考驗。一名資深的共和黨政策策略師表示，拜登將不能在談話中結巴，也不能突然語無倫次，因為只要搞砸一次，將永遠流傳。
第二則是兩人的「角色和策略」，拜登不斷將川普視為對民主的威脅，包含煽動國會攻擊事件中所扮演的角色，以及川普曾說上任第一天就要成為獨裁者等等，近期也開始強調川普是個重罪罪犯；另一方面，川普始終關注拜登的年齡問題，也將拜登扣上「犯罪家族頭目」名號，理由是拜登的兒子杭特因槍枝問題被判刑。此外，川普也被預期會盡可能地談論通膨議題。
接著是辯論過程中的「進攻和防守」，傳統上，總統連任競選的辯論特點，是捍衛自己在白宮的紀錄，但現在兩名候選人都曾有白宮任期，因此尚不清楚兩人是否能夠抓緊攻擊點，然而，雙方已投入數百萬美金在廣告中，藉由廣告打擊對手的執政紀錄。
第四點則是辯論的「時間點較早」，六月就辯論對於總統大選來說是異常地早，這場辯論可能因不斷變化的議題，在印象上從選民的腦海中消失。然而，亦有政治策略師認為，這場辯論的時間點，有機會在選民真正開始關注選戰之前，為兩人的競選定下基調，川普可能會試圖從中尋找給拜登致命一擊的機會。
最後是「新型態的辯論形式將對誰產生幫助」，由於雙方團隊皆同意，當候選人未回答問題時，麥克風將會關閉，也不會有觀眾在場歡呼或嘲笑；在兩黨人士看來，新規則將剝奪川普取悅觀眾或干擾的能力，進而對拜登有利；不過，共和黨方面有不同看法，認為限制插話至少可讓川普看起來不那麼像一個惡霸
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