麥寮前鄉長涉勒索綠能廠商！住處搜出270萬 法院裁定收押禁見
雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆、前台西鄉長林芬瑩之夫丁文彬等人，涉嫌在2020年發動民眾至風機發電機組施工現場抗議，以職務之便勒索綠能廠商，檢方（25）日發動搜索，在蔡家中查扣270萬不法所得，並通知8名相關人士到案，複訊後以有逃亡串證之虞，裁定蔡、陳姓友人聲押禁見獲准，丁則以30萬元交保，並於1個月內繳回全部不法所得。
社會組/綜合報導
檢方調查，達德能源集團2020年起在雲林縣內設立風機發電，集團旗下創維公司負責麥寮鄉、台西鄉的陸域風電，蔡、丁等人明知風電機組已取得經濟部能源局所核發的施工許可，且在當地有架設管線需求，仍須公所同意才可施工。
豈料，蔡涉嫌以職務之便，對能源集團負責人及承辦人恐嚇，甚至發動村民到場抗議阻止施工，藉此勒索每座風機數十萬元，並由陳姓友人擔任白手套；而丁也以同樣手法勒索業者。
案經檢方複訊後，認定蔡、陳共同涉犯貪汙治罪條例之藉勢藉端勒索財物罪嫌，涉貪情節重大，為5年以上重罪，且有逃亡、勾串、滅證之虞，今日向法院聲押禁見獲准；丁則以30萬元交保，並於1個月內繳回全部不法所得。
據了解，蔡先前在鄉長任內，因涉賄選當選無效定讞遭解職，丁則涉嫌在妻子擔任鄉長任內，以核發路權為由，向綠能廠商收賄560萬元，該案件目前仍在二審審理中。