掃蕩綠能黑金！前立委廖國棟辦公室主任涉收賄 北檢擴大偵辦
為掃蕩綠能貪瀆不法犯罪，最高檢察署、調查局、廉政署規劃「靖平專案」，首波由台北、雲林地檢署同步發動查緝，其中北檢偵辦6連霸前國民黨籍立委廖國棟辦公室主任洪天盛，涉嫌收賄施壓政府機關，為此提訊正在獄中服刑的洪天盛及傳喚3名廠商、5名證人到案。
社會組/綜合報導
台北地檢署指出，經濟部水利署2016年間規劃「牡丹水庫大壩邊坡太陽光電發電系統計畫」，因地居民反彈等因素，導致招標7次都流標，2019、2020年間，時任立委廖國棟助理的洪天盛，涉嫌收受蔡姓廠商賄賂數百萬元，要求施壓經濟部水利署、南區水資源局，重啟推動太陽能光電發電系統計畫案發包作業案。
北檢指揮調查局北機站、高雄及花蓮調查站，兵分10路搜索涉案光電廠商及蔡姓被告住居所等處，查扣涉案手機、帳冊、筆電及合約書等，並提訊因案在監服刑的洪天盛，以及傳喚3名廠商、5名證人到案。經檢方漏夜複訊後，命洪天盛還監，蔡姓等3名廠商均限制出境、出海，其餘證人請回，全案持續擴大偵辦中。
據了解，洪天盛與妻子林雨平，曾誆騙有意角逐衛福部旗山醫院院長的郭姓醫師230萬元，遭判刑10月，後來林雨平有意競選宜蘭平地原住民立委，又涉及賄選買票，夫妻倆各被判刑3年6月、3年2月確定，洪男一度棄保潛逃遭通緝，目前已到案服刑。