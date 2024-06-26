郭子乾親揭32年前一大遺憾！《西貢小姐》首度登台替他圓夢了
《西貢小姐》演出35年來，首度移師台灣，1:1直升機、凱迪拉克、自由女神像以及工程師所演出《美國夢》中的超華麗歌舞秀，每個場景的轉換都令人嘆為觀止！最終站台北場的演出更是掀起演藝圈觀賞熱潮，今（26）日金曲天后彭佳慧、郭靜、閻奕格、王月、屈中恆等人都到場朝聖，郭子乾表示：「《西貢小姐》是我們在1992年跟著李國修老師到紐約看百老匯舞台劇的時候，沒有看到非常遺憾的一齣，當時有看《貓》和《歌劇魅影》，這兩齣也都有在台灣巡迴，這次《西貢小姐》第一次來到台灣，千載難逢的機會，一定要看！」
記者黃雅琪／綜合報導
剛唱完新加坡演唱會的歌后彭佳慧，休息時間都在運動、陪伴小孩，今天特別抽空到國家戲劇院觀賞《西貢小姐》，彭佳慧表示：「之前就有看過一次，《西貢小姐》在百老匯是非常出名的音樂劇之一，這次一得知來台灣非常開心，一定要親自到現場看，很期待直升機降落在舞台的那一刻，最早期看的時候就非常喜歡女主角的聲音，聲線非常好聽，很喜歡劇裡面的音樂和劇情，真的是一部非常浪漫的愛情音樂劇。」郭靜也在百忙之中特別到場體驗：「之前都只是聽說，沒想到真的來台灣演出了，真的太期待！」
今晚《西貢小姐》星光熠熠，大咖演員郭子乾、王月、屈中恆都到場支持，行程滿檔的郭子乾、屈中恆都表示，台灣能夠邀請到國際級的百老匯音樂劇演出，一定要來體驗看看傳說中的劇場魔術，也希望能夠為自己的表演帶來滿滿能量！同為《悲慘世界》的原創作者之力作，《西貢小姐》由克勞德-米歇爾．荀伯格（Claude-Michel Schönberg）譜寫動人音樂，歌詞則來自阿蘭．鮑伯利（Alain Boublil）之手，令《西貢小姐》成為觀眾心中的經典。
全球矚目的百老匯音樂劇四大名劇之一《西貢小姐》，原版於1989年在倫敦西區首演，榮獲70項以上的戲劇及藝術大獎，至今榮獲3座東尼獎、2座奧利佛獎等多項殊榮，與《悲慘世界》、《貓》、《歌劇魅影》齊名譽為史上最偉大的四大音樂劇之一。今年《西貢小姐》終於克服舞台道具技術，真實還原當年歷史的壯闊場景，將劇迷最期待的1:1直升機與豪華凱迪拉克搬進全台劇院，呈現出西貢波瀾的戰亂歲月，震撼劇迷的視聽感官。百老匯全本音樂劇《西貢小姐》最終站，於6月26日至7月7日在國家戲劇院演出店。