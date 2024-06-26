網紅博恩「有趣的演講」大賺2283萬 薩泰爾抗繳娛樂稅判敗訴
網紅曾博恩開設的薩泰爾娛樂公司，前年3月在北流舉辦3場售票「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」活動，總收入達2283萬餘元，然而活動前卻未依法辦理申請，也未辦理娛樂稅免徵手續，後遭台北市稅捐稽徵處命補繳娛樂稅26萬7009元。薩泰爾提出行政訴訟，案經台北高等行政法院審理後，今判薩泰爾敗訴，可上訴。
社會組/綜合報導
北市稅捐稽徵處信義分處認為，該活動屬單口喜劇表演，為娛樂稅法及台北市娛樂稅徵收自治條例規定的「技藝表演」，核定薩泰爾應代徵繳納娛樂稅28萬166元。薩泰爾不服申請複查，經重新計算後，仍需繳納26萬7009元，薩泰爾提出行政訴訟，請求撤銷繳稅命令。
台北高等行政法院認為，薩泰爾雖將活動命名為「有趣的演講」，博恩也於活動演出過程中，一再重申為「演講」，並自稱為「講者」，還稱呼觀眾為「學員」，甚至以「簡報」及「投影片」播放大綱及照片等。
但從薩泰爾提出的活動影片內容、譯文及台北地院勘驗筆錄等資料，可知活動以「雙重標準」為主題，博恩獨自站在舞台上，以妙語如珠的口才及肢體動作等表演方式娛樂觀眾，足認活動內涵確實為單口喜劇的方式演出，與演講有別，並不會因為活動被命名為「有趣的演講」，就能認定是無須課娛樂稅的演講或講座。
北高行表示，從薩泰爾向北流申請租借場地的簡報可見，明確宣稱是博恩一年一度個人「喜劇」專場，另又於活動前，博恩曾應邀到嘉義等縣市演出主題雷同的暖場活動，均有向各稅捐機關自動報繳娛樂稅，故認定活動為「單口喜劇」，要求薩泰爾依法代徵代納娛樂稅，並無違誤，今判薩泰爾敗訴；另薩泰爾逾期未繳娛樂稅被裁處罰鍰部分，案件仍在審理中。