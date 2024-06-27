大谷翔平「超級核彈頭」！單季24轟出爐　差點忘記踩壘包搞烏龍

NBA選秀／Zaccharie Risacher成為狀元大熱門！Sarr傳出拒絕測試

▲法國新星Zaccharie Risacher被視為是本屆選秀會的狀元大熱門。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國新星Zaccharie Risacher被視為是本屆選秀會的狀元大熱門。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

2024年NBA選秀登場，Zaccharie Risacher的名字預計將在前3順位被提起，目前他和法國新星Alexandre Sarr都被點是狀元大熱門。其中Risacher更是最被看好的人選之一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Risacher經過一個賽季在法國聯賽的JL Bourg隊效力後，Risacher已經準備好進軍NBA。一年前，「斑馬」Victor Wembanyama也是離開了法國的頂級聯賽，並在NBA選秀中成為狀元。

年僅19歲的Zaccharie Risacher是法國前職業球員Stephane Risacher的兒子。他出生於西班牙的馬拉加，但在法國的里昂長大。Risacher在15歲時加入了ASVEL的青訓計劃，一年後在16歲時首次代表一隊出場。

▲法國新星Zaccharie Risacher有機會成為選秀狀元。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國新星Zaccharie Risacher有機會成為選秀狀元。（圖／美聯社／達志影像）
Risacher已在法國聯賽證明身手

Risacher在18歲時與ASVEL籃球隊簽下了他的第一份職業合約，但在2023-24賽季被租借到JL Bourg。在32場比賽中，Risacher場均得到10.1分和3.8籃板，投籃命中率為43.9%，三分球命中率為35.2%。

根據美國媒體指出，Alexandre Sarr多次拒絕了擁有狀元簽的亞特蘭大老鷹隊進行試訓的邀請，這也讓Risacher成為狀元的機率大幅上升。

NBA選秀／狀元郎誰與爭鋒？法國雙星成大熱門　國際賭盤看端倪！

NBA選秀／又是法國？Alexandre Sarr有望當狀元郎　連甜瓜都說讚

NBA／打造王朝沒那麼簡單！嘴綠直言：綠衫軍難以達到勇士境界

NBA總冠軍添好運！塞爾提克受邀開球　紅襪再見安打7：6氣走藍鳥

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代