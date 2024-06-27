NBA選秀／Zaccharie Risacher成為狀元大熱門！Sarr傳出拒絕測試
2024年NBA選秀登場，Zaccharie Risacher的名字預計將在前3順位被提起，目前他和法國新星Alexandre Sarr都被點是狀元大熱門。其中Risacher更是最被看好的人選之一。
記者廖聿偉/綜合報導
Risacher經過一個賽季在法國聯賽的JL Bourg隊效力後，Risacher已經準備好進軍NBA。一年前，「斑馬」Victor Wembanyama也是離開了法國的頂級聯賽，並在NBA選秀中成為狀元。
年僅19歲的Zaccharie Risacher是法國前職業球員Stephane Risacher的兒子。他出生於西班牙的馬拉加，但在法國的里昂長大。Risacher在15歲時加入了ASVEL的青訓計劃，一年後在16歲時首次代表一隊出場。
Risacher已在法國聯賽證明身手
Risacher在18歲時與ASVEL籃球隊簽下了他的第一份職業合約，但在2023-24賽季被租借到JL Bourg。在32場比賽中，Risacher場均得到10.1分和3.8籃板，投籃命中率為43.9%，三分球命中率為35.2%。
根據美國媒體指出，Alexandre Sarr多次拒絕了擁有狀元簽的亞特蘭大老鷹隊進行試訓的邀請，這也讓Risacher成為狀元的機率大幅上升。