桃園全新商場！誠品進駐青埔「開千坪獨棟大店」 店址、規劃公開
桃園必逛商場再加一！誠品生活正式對外宣布，即將進駐桃園青埔高鐵站前，也就是全球印刷電路板PCB產業龍頭「臻鼎科技集團」即將興建的總部大樓，以創新合作模式進駐打造全新獨棟大店。據悉，建物低樓層的賣場空間將由誠品進駐經營，預計規模將有數千坪，位置就在IKEA桃園青埔店隔壁。
記者鍾怡婷/綜合報導
誠品生活正式宣佈，與全球PCB龍頭臻鼎科技攜手合作，在桃園青埔共同打造嶄新城市人文風景，證實高鐵桃園站前的臻鼎科技企業總部大樓落成後，將進駐誠品生活賣場，以創新合作模式進駐打造誠品全新獨棟大店。
建物選址就位在IKEA青埔店旁，桃園市中壢區青平段25、26地號，土地面積約有2300多坪，低樓層將交由誠品團隊經營，預計賣場空間突破千坪，並且將在7月舉行對外記者會，近一步公開建築設計理念、內部規劃。
除此之外，誠品生活也預計在今（2024）年9月回歸台北車站商圈，預計在忠孝西路上、公園路旁的大樓，開出800坪空間的中型店，內含誠品書店和餐飲等複合空間，設點位置計畫與台北車站捷運站互相連通。
目前動工中的還有南台灣最大的誠品商場！由知名燒肉店碳佐麻里攜手誠品，打造美食、商場新興園區，位在台南南區中華西路、新興路口，除了集結碳佐系列餐廳外，還有地上8層樓、地下1層樓的誠品商場，將融合閱讀、藝文、創意設計、親子、餐飲、休閒等多元藝文體驗，預計年底或是明年可完工亮相。