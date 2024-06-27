王道銀行攜手一卡通推「交通減碳卡」　最高可享10%回饋

一卡通攜手金融合作夥伴王道銀行，推出「一卡通交通減碳明細」功能，王道銀行也因應推出「交通減碳卡」，透過一卡通交通數據計算持卡人碳足跡減碳量，並根據減碳量提供交通優惠。
搭配O-Bank APP中的「一卡通交通減碳明細」功能，民眾可藉此深入了解自己的交通軌跡，提升環保意識。即日起王道銀行簽帳金融卡具一卡通功能的卡友皆可至王道銀行APP中開啟「一卡通交通減碳明細」，7月1日至今年12月底前，申辦王道銀行「交通減碳卡」，並開啟王道銀行APP的「交通減碳明細」功能，當月日均往來資產總金額達新台幣1萬元（含）以上且有任一筆簽帳刷卡消費，只要當月交通減碳量達20公斤以上，次月即可享一卡通自動加值1200元以內加碼10%現金回饋。
我是廣告 請繼續往下閱讀
完成前述任務，且當月減碳量達20公斤，於次次月再加贈30點綠點，綠點1點相當於新台幣1 元，可折抵交通費兌換儲值金。
另外，申購王道銀行發行的全系列信託基金和海外ESG債券還享手續費1折優惠、綠色信貸利率可享減碼1%。王道銀行董事長駱怡君表示，考量交通運輸所產生的碳排放量對於環境有一定程度的影響，推出全新交通減碳明細功能及交通減碳卡，消費者能在掌握搭乘大眾交通工具減碳效益的同時，也能擁有交通優惠回饋。
一卡通公司總經理鄭鎧尹表示，行為改變是達到淨零的重要關鍵，iPASS一卡通擁有完整的交通搭乘數據，可協助銀行夥伴之用戶計算搭乘綠色運具的減碳量，提升大眾環保意識，並為金融機構提供實質數據，推動綠色金融服務。