玻利維亞軍隊政變未遂！總統籲民眾挺身對抗 軍隊包圍政府後撤離
玻利維亞軍隊於26日包圍首都拉巴斯（La Paz）的政府大樓，士兵與裝甲車全副武裝闖入政府，政變企圖明顯。但總統阿爾斯（Luis Arce）誓言對抗，緊急呼籲全國人民立即挺身而出，國際社會也紛紛發聲支持，結果迫使領軍包圍政府的玻利維亞將軍朱尼嘉（Juan Jose Zuniga）撤退，現場民眾則發出陣陣歡呼，玻利維亞警方也宣布已將朱尼嘉逮捕。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，朱尼嘉領軍包圍政府大樓，並在現場發表談話表示，「很快就會有新的內閣，我們的國家不能再這樣下去了」。朱尼嘉用「重建民主」來形容自己的訴求，而不願稱是發動政變，但阿爾斯在部長們陪同下與朱尼嘉對峙，直斥朱尼嘉就是意圖政變。
阿爾斯強調，此時此刻需要玻利維亞人民團結起來，挺身而出對抗政變，捍衛民主，「我們不能再允許政變企圖奪走玻利維亞人的生命」。玻利維亞最大工會發聲譴責朱尼嘉的包圍政府行動，並宣布無限期罷工，以保衛阿爾斯政府，周圍國家領導人也紛紛發聲譴責政變。
最終包圍政府大樓的軍隊撤兵，現場民眾則發出陣陣歡呼。
玻利維亞的政治分歧
玻利維亞將於明年舉行大選，前總統莫雷拉斯（Evo Morales）計畫重新投入競選，莫雷拉斯與現任總統阿爾斯同為馬斯社會黨 （MAS）的成員，莫雷拉斯回歸意味著執政黨的分裂，許多人並不歡迎這位有爭議的前總統，朱尼嘉便因為表態將試圖阻止莫雷拉斯參選，而遭到阿爾斯解除職務，進而促使朱尼嘉領軍包圍政府企圖發動政變。只是朱尼嘉的政變不僅讓阿爾斯與莫雷拉斯同聲譴責，連莫雷拉斯的政敵，目前正在坐牢的前總統阿內茲（Jeanine Anez）都發言譴責軍隊包圍政府的行動違反民主。