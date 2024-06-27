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中菲南海衝突升溫　美重申對菲安全承諾

▲中國近期持續加強南海的主權聲索行動，與菲律賓的緊張升溫。菲律賓罕控中國海警攜刀劍強行登船，中國官媒自曝4船圍堵菲律賓氣艇的詭異畫面。（圖／翻攝自環球時報微博）
▲中國近期持續加強南海的主權聲索行動，與菲律賓的緊張升溫。菲律賓罕控中國海警攜刀劍強行登船，中國官媒自曝4船圍堵菲律賓氣艇的詭異畫面。（圖／翻攝自環球時報微博）

中央社

（中央社記者石秀娟華盛頓26日專電）中國近期持續加強南海的主權聲索行動，與菲律賓的緊張升溫。美國國防部長奧斯汀今天與菲律賓國防部長鐵歐多洛通話，重申美國對菲律賓的安全承諾，支持菲律賓捍衛主權。

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美國國防部發布奧斯汀（Lloyd J. Austin III）與鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）的通話內容簡報指出，菲國17日合法執行登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）補給任務時，中國對菲律賓採取危險行動。對此，奧斯汀向鐵歐多洛重申美國對菲國「堅若磐石的安全承諾」。

菲律賓軍方日前表示，中國海警17日在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）蓄意高速猛撞並登上菲國海軍船艇，甚至奪走槍械，一名菲國海軍人員在衝突中失去拇指。菲國海軍當時正執行登陸艦「馬德雷山號」補給任務。

美國國防部指出，奧斯汀對鐵歐多洛表示，美國將繼續支持菲律賓捍衛主權的權利。雙方並討論維護所有國家依國際法、以負責任的態度飛行、航行和運作的重要性。

雙方重申將致力加強美菲聯盟，支持確保印太地區自由開放的願景，將透過與理念相近夥伴的合作和雙邊計畫加強訊息分享、提升菲律賓武裝部隊的能力，並根據兩國的「加強國防合作協議」強化美軍在菲律賓的部署。（編輯：馮昭）1130627

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