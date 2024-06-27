漲太兇！雲豹能源近5日漲54% 25日列注意股、5月每股虧損0.08元
證交所25日公布18檔注意股，其中就包含近日熱度極高的雲豹能源，雲豹能源從19日轉上市後，隔天6月20日起股價狂飆，昨（26）日早盤又再度衝上漲停214.5元，一路鎖漲停到收盤。雲豹能源被列為處置股，也遭證交所強制公布5月自結獲利，5月每股虧損0.08元。
記者陳郁柔／台北報導
雲豹能源近期因輝達來台洽詢綠電採購，吸引市場買盤進駐，股價從起漲點139元，再短短五個交易日內，狂飆到214.5元，波段漲幅高達54%，成為盤面焦點。而證交所也在25日公布18檔注意股，其中雲豹能源在25日那日近6個營業日累積收盤價漲幅達31.52％，且6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達53元；6月25日的成交量為最近60個營業日日平均成交量之26.11倍；6月25日的週轉率為25.94%，因此被列為注意股。
也因此雲豹能源遭證交所強制公布5月自結獲利，5月營收為新台幣2.57億元，稅前虧損1700萬元，歸屬母公司業主虧損1000萬元，每股虧損0.08元。
AI晶片龍頭廠輝達先前宣示將在台設置超級電腦運算中心以及研發中心，近期已開始向國內綠電業者洽詢採購事宜；其中，雲豹能源因市占率最高，有望搶得頭香。
雲豹能源發言人張建偉先前透露，輝達計畫在台加碼增設超級電腦運算中心和研發中心，近期已接觸國內前三大太陽能光電廠，釋出將採購上百億度綠電採購合約，由於數量大得令人咋舌，各家都正思考要如何配合。
張建偉強調，以輝達提出的綠電需求量，台灣全數綠電廠都賣給它都不夠，因此可預期加速綠電開發，將是政府和光電業者必須努力的課題。
雲豹能源是國內從事再生能源及循環經濟整合服務集團，旗下經營事業自太陽光電起步，逐步擴張投入儲能、風力發電、綠電交易、生質能發電、水處理等項目。