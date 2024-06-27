倒數4天「10項交通違規」不再開放檢舉！眾炸鍋：大違停時代來了
總統府上月發布總統令《道路交通管理處罰條例》部分條文修正，宣布自6月30日開始，10項交通違規事項不再開放民眾檢舉，包含多項違規停車、開車時手持手機等。一名網友看到系統公告，在PTT發文笑喊「檢舉魔人洗洗睡了！」貼文一出立即引起熱議，不少人憂喊「大違停時代來了！」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨日在PTT貼文，他貼出列了10項交通違規事項的截圖，表示這些項目6月30日零時之後就不再開放民眾檢舉，他也認為早該如此，「我一直覺得本就不該開放檢舉，現在這些項目被限制檢舉也是剛好，檢舉魔人洗洗睡吧！」
10項交通違規事項包含：
1.駕駛手持行動電話
2.點燃香菸駕駛
3.倒車前未顯示倒車燈光，或倒車時不注意其他車輛或行人
4.大型車無人在後指引時，不先測明車後有足夠地位，或促使行人避讓
5.橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道臨時停車
6.交岔路口、公車站十公尺或消防車出入口五公尺臨時停車
7.併排臨時停車
8.規定禁止臨時停車處所停車
9.交岔路口、公站十公尺或消防車出入口五公尺違規停車
10.在機場、車站、碼頭、學校等或其他公共所出入口或消防栓前停車
對此，不少網友直呼「有問題可以打電話報警，檢舉魔人可以滾了。」但仍有許多對於即將到來的用路變化感到忐忑，「前三個就算了，後面那些都有危險性捏」、「大違停時代來了，準備好了嗎」。