台北三寶嬤鬼切2車道、摔車氣問「誰撞我」！藍衣阿伯火爆開嗆了
26日上午11時許，一名婦人騎乘機車、行經台北市信義區東興路，未料婦人一連切換2個車道，無視其他用路人狂按喇叭提醒，最後與內線一台黑色多元計程車發生碰撞，又滑行撞擊另一台銀色汽車。婦人起身時不斷嗆罵「是誰撞我？」，在場一名穿藍色上衣的騎士阿伯，瞬間忍不住怒火回嗆婦人「不遵守交通規則」，婦人被罵之後態度軟化，還表示不會提告，過程被PO上YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時該名婦人騎乘機車一路鬼切，連切2個車道，完全無視其他人按喇叭，最後於內線撞擊一台黑色多元計程車，又碰撞另一台銀色汽車車尾。婦人起身後氣得質問「是誰撞我？」，結果場在一名藍衣阿伯瞬間暴怒，不斷對婦人標罵髒話，怒嗆她不遵守交通規則「路是你家開的嗎？」、「還在那邊大小聲」、「以為我好欺負嗎？」。
而附近騎士見狀，急忙提醒2名汽車駕駛，是否需要行車記錄器，並需要先拍照存證等，婦人這時態度也軟化，連忙表示「不用啦，我不會告你啦」。影片引發網友熱議，紛紛表示「這阿姨真幸運，遇到有注意到她的轎車跟摩托車的阿北」、「自己撞別人還吼誰撞他」、「阿伯真的很棒，怒罵不知錯的三寶」。
對此警方表示，依據《道路交通管理處罰條例》第43條規定，若汽機車駕駛人任意以迫近、驟然變換車道，或以其他不當方式迫使他車讓道，或是沒有突發狀況，卻在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，機車可罰新台幣1萬2千元至1萬8千元，汽車則罰1萬8千元至2萬4千元。