中捷砍人案！他稱被導師批「沒用」黑化變魔鬼：想讓全國看到自己
今年5月間，中捷發生砍人案，年僅20歲的洪姓男子，持3把刀闖入台中捷運車廂砍人，而當天正好是鄭捷隨機殺人案10周年，本月26日，台中地檢署依殺人未遂罪嫌、將洪男起訴。而洪男犯後並未悔悟，並直言如果出獄還會繼續殺人，他更透露，因被導師指責「沒有用」，才導致心理崩潰「黑化」、天使變成魔鬼，還曾傳訊息給導師「還有機會的話，我第一個一定是找你」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，檢方調查發現，洪男因家庭、求學因素對社會產生不滿，於今年4月間開始預謀犯案，原本預計520當天犯案，但擔心因總統賴清德就職，新聞熱度被蓋過，才選在鄭捷犯案10周年動手，目的是為了「讓全國民眾看到自己」。
洪男犯案前做過縝密規劃，先是在高雄買好刀具，之後提前一天北上到台中入住汽車旅館，事前為了模擬演練，還購買炸雞包裹衛生紙刺雞肉練習。洪男指出，因導師說他「沒有用」才讓他徹底黑化變魔鬼，決定殺人犯案。26日，洪男被依殺人未遂罪嫌起訴。
※【NOWnews 今日新聞
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