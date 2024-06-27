櫻花妹玩台南「遇冷面運將」結局神反轉！日網被暖炸：台灣人超讚
台灣與日本兩國情誼緊密，「台日友好」早已成為民間流傳的口號，彼此更是出國觀光旅遊首選地。近日就有一名日本女網友分享來台經驗，她日前到台南旅遊時，遇到一名面冷心善的司機，對方雖然看起來一臉嚴肅，卻不斷試圖用翻譯軟體提醒她「今天氣溫有36度，記得塗防曬喔！」讓她直呼對方真是太善良了，貼文一出立即引起大量日本網友關注，不少人也狂讚台灣人親切又熱情，「就是這種微小的日常，讓人愛上台灣！」
記者賴禹妡／綜合報導
該名日本女網友近日在X分享來台旅遊的經驗，她6月中前往台南玩，途中搭乘計程車移動時，司機不僅一臉嚴肅，還試圖用Google翻譯向她傳達訊息，讓她感到相當緊張。沒想到，原來司機是想告訴她「今天外頭氣溫有36度，記得現在開始要塗防曬喔！」暖心的提醒讓她忍不住將這段互動PO上網，並直呼「這位司機真是太善良了！」
貼文曝光後，迅速引起許多日本網友關注討論，至今已超過240萬人次閱讀、6萬人按讚、5千次轉發。不少日本網友表示「這種情況下，很容易愛上那個國家，所以我也會想善待那個國家的人」、「就是這種微小的日常，讓人愛上台灣」、「像媽媽一樣溫柔叮嚀」、「台灣人真的很親切，想再去了」。
另外，也有人分享來台旅遊的類似經驗「台灣計程車司機真的很友善，我曾被司機提醒『晚一點會下雨』，他要我去超商買傘，還在超商門口等我買完。」