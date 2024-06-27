NBA選秀／活塞第五順位挖到寶！Ron Holland天花板有望長成詹皇
2024NBA選秀會，底特律活塞在首輪第五順位選進年僅18歲的小前鋒Ron Holland，Holland身高203公分，在投入選秀前，效力NBA發展聯盟引燃隊，場均能繳出18.5分、6.7籃板、2.1抄截、1.1阻攻，很多人認為Ron Holland是今年最優秀、最全能的防守球員，但投籃能力是他的罩門之一，Holland的模板是快艇的Kawhi Leonard，若在未來培養出穩定投籃能力，天花板將上看「詹皇」Lebron James。
記者吳政紘/綜合報導
在德州出生的Ron Holland，高中前期表現並不出色，直到高三賽季身高瞬間抽高，他才開始逐漸成長為頂級球員，Holland高三場均可以砍下15.9分，7.9籃板，2.9助攻，2抄截，在他的帶領下，Duncanvilleel高中奪下35勝1敗的戰績，一路碾壓對手拿下冠軍。
Holland天花板是Lebron James
Holland特色球是運動能力出色和壯碩的體格，同時出色的防守是讓他能夠在前段順位就被選走的關鍵，但唯一的罩門是投籃能力，去年在發展聯盟三分球命中率僅2成39，但Holland現在才18歲，未來的培養價值還是非常高，球探報告對他的評價是，沒有技術短板的全能側翼，體格已經達到了職業聯賽的要求，如果Ron Holland的三分投籃能夠再穩定一點，將會成為更高水平的球員。
在選秀前，Holland的模板是快艇的Kawhi Leonard，若在未來培養出進攻能力，天花板將上看「詹皇」Lebron James。