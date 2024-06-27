新冠疫情再大爆發？李秉穎給答案：未來不用年年打疫苗

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李秉穎今接受廣播節目專訪，被問及新冠疫情是否再度大爆發，他直言，像是解封時的爆發是不可能的，因為大部分的人已經打過疫苗或是感染過，都有一些免疫力，所以不可能大爆發，但現在面對的問題是新冠肺炎不停突變，抗體對變異株沒有效果，所以會再度感染。
觀察疫情趨勢，李秉穎指出，今年年初1、2月過年前後有一波小峰，現在跟當時差不多，疫情慢慢上升，比較特別的是過年是因為天氣冷，病毒在天氣冷的時候流行會比較多一點，現在是天氣熱，疫情也會升溫，代表是變異株，人群對變異株抵抗力比較少，接觸少量病毒就容易被感染，天氣熱也會有流行趨勢。
對於有部分人「多次中獎」，李秉穎坦言，冠狀病毒就是這樣，會不停突變造成感染，但因為先前感染已經產生免疫力，就算沒有疫苗也可以對付後續感染變成輕症，至於現在的新冠病毒人類還不太適應，所以間隔一段時間仍會看到疫情波動。
但李秉穎仍提醒，新冠的危險沒有消失，建議民眾要打疫苗，抗病毒藥物是亡羊補牢，預防重於治療，高風險族群今年更至少要打兩劑，降低重症風險。
李秉穎預期，未來不會年年打新冠疫苗，現在是過渡期，也不知未來何時才會到，人體還要適應一段時間，等他完全感冒化就不用年年都要打疫苗，跟其他冠狀病毒一樣，而流感則是免疫不全，才會年年都要打疫苗。