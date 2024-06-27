批「陸媒盯梢」是綠營造謠！鄭麗文：賴清德在對這間媒體秋後算帳
《自由時報》25日爆料，國內某電視台製播的政論節目，有大陸官媒駐台記者參與，被指控的電視台反駁，指消息毫無根據、純屬杜撰。對此，前立委鄭麗文認為，這件事一定是假的，而做這件事的原因，就是因為賴清德在秋後算帳。
政治中心／綜合報導
鄭麗文26日在節目《庶民大頭家》表示，陸媒盯梢這件事一定是假的，因為如果是真的，民進黨就會想說「太好了！抓到了！」行政院長卓榮泰、綠委吳思瑤、陸委會、民進黨黨團等府院黨口徑一致，全面出動說有這件事情；民進黨一天到晚說認知作戰、第五縱隊，現在不是抓到了？這不是求之不得？民進黨難道會等到人跑了，才說有這件事嗎？
鄭麗文認為，此事若真的像民進黨說的證據確鑿，早就抓了，還等人跑走嗎？如果人都跑走了，那她也懷疑，民進黨裡潛伏的匪諜更多，「不只趙天麟一個人，一定有趙天麟2號到100號。否則為何府院黨每一個人都知道，結果沒人管？等到人跑了才來大聲嚷嚷。」鄭麗文說，從民進黨的動作就能看到，全部都是民進黨在造謠、在認知作戰。
至於民進黨為何要做這件事？鄭麗文直言，賴清德的個性，就是小家子氣、記仇記一輩子，這種雞腸鳥肚的人，現在就是在秋後算帳。鄭麗文揭露，這家電視台過去沒有明顯的政治立場，過去很長一陣子，對綠營的友善有一定程度，也不想碰政治，可過去這2年選舉，對民進黨來說，電視台立場就是明顯挺藍的，因此現在賴清德要秋後算帳。