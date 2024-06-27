輝達工程師因公司股價致富！年輕員工親曝一系列「奢華生活」

我是廣告 請繼續往下閱讀
做為領銜AI的要角，輝達與黃仁勳的一舉一動皆受到關注，過去有不少員工透露公司內部文化以及執行長多年來的領導特質。輝達員工曾在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目《60分鐘》的專訪上表示，黃仁勳是一位要求嚴格的完美主義者，為他工作並不容易；也有前員工向《商業內幕》爆料，黃仁勳對於電子郵件的撰寫模式有獨特要求，內容不會超過6行字，相當簡潔，他也希望員工也這麼做，若5、6行不夠寫，就代表應直接通過對話來溝通，而不是用電子郵件來傳達。
輝達近期拿下一個又一個的里程碑，根據美國《紐約雜誌》報導，公司員工除了基本薪資外，報酬大多來自股權。一名內部工程師向媒體透露「身為輝達工程師致富是個什麼樣的體驗」，他表示，自己在2021年入職時，當時的輝達雖已享有盛譽，但競爭力遠不及Google跟臉書（Facebook）的母公司Meta，福利也不多，如今卻與過往大相徑庭，求職履歷收不完，可以說是非常有競爭力。
這位內部工程師表示，輝達股價飆漲幅度「很瘋狂」，他的基本薪資約達20萬美元，其報酬大部分都來來自股權，只要在輝達繼續工作1年半，就可將價值約160萬美元的股票兌現。依照過往的經驗，他在股票市場的投資中得出自己「並不走運」的結論，如今公司在世界佔有一席之地，股票大漲數字驚人，讓他直呼「簡直不敢相信」。
隨著公司股價水漲船高，他的消費模式也出現轉變，像是開始大方的送禮給身邊的人，例如送女友珠寶飾品、送姊姊鞋子跟蘋果MacBook筆電，其學費也由他支付。工程師更加碼透露，每個月都會帶女朋友到米其林一星級的高檔餐廳用餐，兩人加起來的費用約2000美元；他現在搭飛機也都只坐商務艙；他在舊金山中心租了一套公寓，以80萬美元首付輕鬆購買一套200萬美元的房子。
另外，工程師也提到，在輝達工作很有趣，每週工作約30至35個小時，也不是太辛苦，他滿足於如今的人生現況。回顧2022年，輝達股價下跌，公司內部瀰漫著低迷的氛圍，現在大家看起來都很開朗、幸福，不過並不會刻意高調談及此事。在輝達市值登頂的那天，他將股價截圖後傳給媽媽和女友，外人在得知他在輝達工作時，都會不免好奇他在何時加入輝達，並且試圖猜測他有多富有。