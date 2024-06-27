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駐美代表爆亂花公帑「800萬數字是錯的」　林佳龍澄清：是250萬

▲外交部長林佳龍。（圖／資料照片）
▲外交部長林佳龍。（圖／資料照片）

記者林詠青／台北報導

駐美代表俞大㵢遭週刊踢爆亂花800萬元公帑自肥，採購豪奢品。外交部長林佳龍今（27）日強調，已跟俞大㵢聯繫確認，沙發正確為60多萬；床的部分是沿用相同品牌但價格有變動；至於370萬元座車部分，秘書處及會計單位並未同意。林佳龍澄清，駐美大使館及官邸上半年整個申報財產核銷數字扣除備用發電機之後，僅約250萬元台幣。

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接任副總統蕭美琴出任駐美代表的俞大㵢被爆採購豪奢品，上任半年官邸就花了800萬元。外交部長林佳龍今天赴立法院外交及國防委員會備詢前受訪表示，外館的採購跟核銷有一定程序，「俞大使也按照程序申請，有些項目有核可，不過他建議的購車，秘書處經過了解後並沒有同意。」

針對外界熱議的床跟沙發，林佳龍解釋，「沙發部分使用比較老舊，經過更換，包括運費跟當地物價，我想秘書處核銷有一致標準。」至於床墊、床座，經過了解，是因為使用了20幾年，「先前物價跟現在有差別，基本上是同品牌，應該是有反應實際上採購需求」。

林佳龍進一步澄清，週刊爆料俞大㵢花掉將近800萬「這個數字是錯的」。他表示，駐美大使館及官邸上半年的核銷數字是35萬美金，扣除備用發電機等硬體設備28萬美金，其他採購僅約7萬美金、也就是250萬元台幣左右，有些也不是花在官邸，而是用在代表處。

林佳龍表示，只要是依程序申請核銷，外交部就會依法行政辦理。至於外界關心是不是有爆料公文外洩問題，「我們也正在了解當中」。他並強調，在華府駐美壓力很高，「每天都像在打仗一樣，我們要給他最大支持」。內部同仁有任何意見，我們也希望循正確程序反應，「我也會做這些同仁的後盾，好好提升外館工作士氣，團結才能把外交做好」。

針對民眾黨立委黃國昌抱怨，向外交部索資卻蓋上「密件」章，林佳龍則解釋，給立委的資料採購項目跟數字都有，只是這些要不要對外公布。林佳龍最後表示，外交是總統負責，外館的事情他都有跟府院報告。

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