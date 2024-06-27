駐美代表爆亂花公帑「800萬數字是錯的」　林佳龍澄清：是250萬

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針對外界熱議的床跟沙發，林佳龍解釋，「沙發部分使用比較老舊，經過更換，包括運費跟當地物價，我想秘書處核銷有一致標準。」至於床墊、床座，經過了解，是因為使用了20幾年，「先前物價跟現在有差別，基本上是同品牌，應該是有反應實際上採購需求」。
林佳龍進一步澄清，週刊爆料俞大㵢花掉將近800萬「這個數字是錯的」。他表示，駐美大使館及官邸上半年的核銷數字是35萬美金，扣除備用發電機等硬體設備28萬美金，其他採購僅約7萬美金、也就是250萬元台幣左右，有些也不是花在官邸，而是用在代表處。
林佳龍表示，只要是依程序申請核銷，外交部就會依法行政辦理。至於外界關心是不是有爆料公文外洩問題，「我們也正在了解當中」。他並強調，在華府駐美壓力很高，「每天都像在打仗一樣，我們要給他最大支持」。內部同仁有任何意見，我們也希望循正確程序反應，「我也會做這些同仁的後盾，好好提升外館工作士氣，團結才能把外交做好」。
針對民眾黨立委黃國昌抱怨，向外交部索資卻蓋上「密件」章，林佳龍則解釋，給立委的資料採購項目跟數字都有，只是這些要不要對外公布。林佳龍最後表示，外交是總統負責，外館的事情他都有跟府院報告。