美國最高法院裁定：白宮可要求社群媒體刪除「錯假資訊」

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撰寫多數意見書的大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）表示，原告必須證明確實存在巨大風險，政府能夠施壓社群媒體審查貼文，且他們因政府這行為而承受傷害，這些傷害必須透過禁止政府與社群媒體互動來予以糾正，但並沒有原告能夠舉証。巴雷特認為，社群媒體皆有自己的發文規範與監管機制，而並沒有證據指出，這些發文規範與監管機制受到政府主導。
而3位持不同意見的大法官則認為，最高法院並未真正探討政府要求社群媒體刪文是否違反憲法保障的言論自由，逃避了最高法院理應承擔的義務。這些持異議的大法官認為，政府官員向社群媒體施壓，確實已經壓制了美國人的言論自由。
拜登政府長期就Covid-19疫情、疫苗接種、以及2020美國大選後的國會暴動等主題，要求社群媒體平台刪除錯假訊息，但反對者則批評，所謂「錯假訊息」僅是由政府單方面認定，藉此來壓制不同聲音。共和黨人提起訴訟後，最初聯邦法院一度發布禁令，阻止政府官員針對移除發文與社群媒體接觸，但最高法院的判決推翻了這項禁令。
白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）稱讚最高法院的決定正確，認為這可以幫助政府確保美國人民的安全，阻止極端言論在社群媒體上發動毫無事實根據的攻擊。