NBA選秀／拓荒者不怕魔咒！首輪選長人 昔日曾錯過籃球之神、KD
2024NBA選秀，波特蘭拓荒者在第七順位選進來自康乃狄克大學的中鋒Donovan Clingan，身高218公分的Clingan，擁有厚實身材以及紮實的基本功，加上不錯的策應能力，被視為能夠成為即戰力的團隊型球員，拓荒者曾在1984年選進Sam Bowie而錯過Michael Jordan，在2007年選秀拓荒者挑中Greg Oden錯過「KD」Kevin Durant，Bowie和Oden兩人都因傷勢，無法兌換天賦，相隔17年拓荒者再度選進長人， Clingan的生涯發展也成為球迷關注焦點。
記者吳政紘/綜合報導
Clingan在效力康乃狄克大學期間，隨球隊獲得NCAA二連霸後，宣布投入NBA選秀，大學時期場均繳出9.8分、6.4籃板、2.1阻攻，擁有218公分的身高，在禁區擁有巨大的破壞力，進攻端Clingan的放籃手感相當柔順，出色的低位和擋拆破壞，成為他最大的武器。
拓荒者選中鋒有不好的回憶
在NCAA冠軍戰，Clingan和周志豪迎來正面對決，Clingan一人抵擋周志豪的進攻，讓他只能在免責區外出手，出色的禁區防守能力，但在進入NBA後，能否維持穩定的防守，成為Clingan的必修課題，出色的放籃手感和擋拆能力，讓外界將Clingan的模板視為小賈索（Marc Gasol）
40年前的1984NBA選秀會，拓荒者用榜眼籤選進Sam Bowie而錯過Michael Jordan，40年後拓荒者在本屆選秀再度挑選長人，Clingan能否擺脫拓荒者的長人魔咒，如願兌現自己的天賦，成為本屆選秀會熱議的話題之一。