賴清德器官移植喻釋憲 柯文哲斥：不倫不類、不懂醫也要尊重法律
總統賴清德對國會改革法案聲請釋憲及暫時處分，並以「器官移植」比擬。台灣民眾黨主席柯文哲在自家節目「柯P揪時在」再批賴清德帶頭毀憲亂政，並痛斥器官移植的比喻「不倫不類」，呼籲賴清德「不懂醫學不要緊，至少要懂法律，最起碼也要尊重法律。」
記者林詠青／台北報導
柯文哲26日晚間在自己的YouTube「柯P揪時在」表示，賴總統說「在野黨不宜貿然採取行動」的說法實在可怕，這代表即便立院三讀通過修法，只要賴總統個人覺得不對，就可以在釋憲結果出來前都不用守法，難道中華民國法律與賴清德牴觸者無效嗎？
柯文哲也提到，聲請釋憲可能拖個2、3年，若在這之前都不用守法，讓人想起當年台南市議會，時任台南市長的賴清德200多天不進議會，如今變成賴總統後，還是沒有改變，質疑賴清德帶頭毀憲亂政。
此外，賴清德以器官移植舉例，柯文哲則批評是「不倫不類」，他認為，賴清德的做法，是明明器官移植有一套醫界採用的配對系統，但可能因為賴個人不滿意，就可以主張在自己喜歡的方法提出來之前，大家都不要遵守以前的系統。柯文哲呼籲賴清德「不懂醫學不要緊，至少要懂法律，最起碼也要尊重法律。」