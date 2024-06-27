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天氣只會更熱！吳德榮：未來一週防38度極端高溫　明午後雷雨擴大

▲未來一週台灣持續有極端高溫形成的條件，要嚴防攝氏38度以上的最高溫，午後雷雨明日也會更明顯。（圖／記者葉政勳攝）
▲未來一週台灣持續有極端高溫形成的條件，要嚴防攝氏38度以上的最高溫，午後雷雨明日也會更明顯。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

連日的炎熱高溫和午後雷雨的天氣還會持續許久，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今（27）日清晨台灣大致晴朗，白天陽光加熱的情況下，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達攝氏36至38度，明（28）日起太平洋高壓減弱，受午後雷雨影響的平地範圍將會擴大。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天至下週三（7/3）滯留鋒在華南至長江流域一帶南北徘徊，台灣在鋒面前暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，因此各地天氣大致晴朗，白天陽光加熱的情況下，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達攝氏36至38度，甚至更高。

今天各地氣溫分佈上，北部攝氏24至37度，中部攝氏24至38度，南部攝氏24至38度，東部攝氏23至36度，民眾務必注意防曬、防中暑，避免熱傷害。

▲未來幾天太平洋高壓籠罩台灣，午後雷雨雖然還是會發生，但雨區明顯縮小。（圖／中央氣象署提供）
▲未來幾天太平洋高壓籠罩台灣，但午後雷雨仍會影響。（圖／中央氣象署提供）
吳德榮說明，今日台灣處在太平洋高壓西側，近山區午後有對流發展，但由於「沉降作用」稍增強，導致對流大部分侷限在山區，因此平地受影響的範圍減小，但仍有局部「大雷雨」發生的機率。

明日至下週三，台灣仍在太平洋高壓西側，但「沉降作用」偏弱，無法壓制大氣「潛在不穩定度」的釋放，近山區午後有對流發展，平地受影響的範圍擴大，應注意局部「大雷雨」，包括雷擊、強風、瞬間大雨等威脅，平地應防「急雨積水」，山區慎防「坍方、落石、土石流」。

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