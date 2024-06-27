賴清德本想靠青鳥大幹一場？媒體人爆他1心態：自卑感很重
立法院通過國會改革法案，增加立委的調查權，但監察院認為兩院職權衝突，監察院於25日宣布將提釋憲，不過本次監察院並未經過院會表決，被質疑是監察院長陳菊一人指示。對此，媒體人董智森指出，總統賴清德自卑感很重，本來以為可以透過操作青鳥行動大幹一場，沒想到來的人很少，因此心有不甘，便提釋憲對幹；政府很多單位都有調查權，並非監察院所獨有，所以監察院提釋憲是最荒腔走板的。
政治中心／綜合報導
董智森26日在節目《新聞大白話》表示「賴清德最主要的問題是，自卑感很重！他覺得別人都看不起他」，他本來覺得可以操作青鳥，但最後因人數太少而失敗。董智森強調，賴清德本來是準備要大幹一場的，結果最後一次活動，來的人是最少的，這就表示他的判斷力有問題，「因為年輕人不吃你這一套，看不起你嘛！看不起你的執政。」賴清德因此心有不甘，宣布提釋憲，就是要開始對幹，這些官方單位只好表態。
董智森說，「這些單位，大家看了就很不像話，監察院是最荒腔走板！」監察院自己的調查權被立法院搶奪了、侵犯了，「欸，台灣的調查權，有多少單位有？調查局有沒有調查權，調查局沒有調查權就改名嘛！檢察官有沒有調查權？有啊！怎麼沒有，我被檢察官調查好幾次！你到政府單位，政風處有沒有調查權？有啊！一堆...軍中監察官有沒有調查權？有嘛！調查權很多單位有，不是只有監察院有，沒這回事！」
董智森質疑，自己認識監院秘書長李俊俋30幾年了，現在監察院要表態，李俊俋最可憐；監察院已經決定要釋憲了，但內部卻沒有開過會，立法院通過國會改革法案，至少立法院是表決的；行政院提覆議，立法院至少還是表決過的，但因為監察院是合議，沒有開全院的大會，來討論要不要釋憲，「院長決定，然後秘書長出來講，秘書長就是李俊俋，他有夠可憐！」