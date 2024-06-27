高雄熱破35度！他驚見「藏鏡人」戴防曬神器掃地 一票人瘋求團購
炎炎夏日來襲，近日台灣各地連續多天高溫飆破35度，不少民眾出門都擔心熱傷害。就有一名網友經過高雄內惟藝術中心時，發現一名工作人員為了頂著太陽打掃，頭上竟戴著超浮誇遮陽傘，整個人被傘面罩住包圍，造型頗像布袋戲中的「藏鏡人」，讓不少網友笑翻求團購：「政府要不要一人發一個？」
記者賴禹妡／綜合報導
近日一名網友在Threads上發文，他表示高雄近日高溫狂飆，經過內惟藝術中心時，發現工作人員為了頂著太陽掃地，竟頭戴造型誇張的巨大遮陽傘，全身也包緊緊，配上應景的布袋戲配樂，彷彿是劇中的「藏鏡人」，也讓原PO心動直呼：「高雄真的需要一人一個，超想衝出去問哪裡買。」
影片曝光後，不少網友噴笑喊「這是什麼行走的投票所嗎」、「這在新竹使用會直接飛到苗栗去」、「傳聞中的滅蚊師太」。也有不少人敲碗團購，「屏東也超級需要，政府要不要一人發一個」、「裡面可以加裝風扇之類的嗎，我現在如果不是去有冷氣的地方，我直接不出門」。
近期各地連日高溫飆破35度，衛福部也指出，今年6月1日截至6月13日，因熱傷害就診人數總計就有111人次，去年6月份總計則是517人次。衛福部提醒民眾，若身邊親友出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應立即離開高溫的環境，並設法降低體溫，如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等，必要時，應立即就醫，尋求專業的協助。